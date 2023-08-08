Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan habersiz Tunceli'ye gitti: Cebinizi aradım bakmadınız!

CHP'de değişim rüzgarları oldukça sert esmeye başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, başlattığı değişim hareketi ile parti içindeki en kritik isimleri yanına topladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için gizli darbe toplantıları bile yaptı... Toplantının ifşa olmasıyla birlikte de vites artırdı. Kurultay sürecinin devam ettiği partide delege desteği almak için Türkiye turuna çıktı. İlk durağında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli vardı. Kameralar önünde CHP liderini aradı ancak telefonu cevaplanmadı. İkinci aramasında telefonu açan Kılıçdaroğlu ile konuşması ise 'baba oğul' imajı çizen ikili arasındaki gerilimi kanıtladı: Sizden habersiz Tunceli'ye geldim. Aradım ama cevap vermediniz…

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından delege savaşları başladı.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim dönemi boyunca destek verdiği Kemal Kılıçdaroğlu'na kazan kaldırdı. Partide 'değişim' hareketini başlatarak genel başkanlık koltuğuna oturmak için hamle üstüne hamle yaptı.CHP'deki kritik isimleri de yanına almayı başaran Ekrem İmamoğlu, Zoom üzerinden yaptığı gizli darbe toplantısının ifşa olması ile vites artırdı.Önce CHP'li eski genel başkanlarla bir araya geldi çektirdiği fotoğrafla da Kemal Kılıçdaroğlu'na mesaj yolladı.2019'dan bu yana İstanbul'a tek bir proje bile kazandırmayan Ekrem İmamoğlu, bu kez de genel başkanlık yarışında destek bulmak için Türkiye turuna çıktı.Dün, Elazığ ve Tunceli'yi ziyaret eden Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na memleketi Tunceli'den meydan okuması dikkatlerden kaçmadı.Yeni Şafak'ın haberine göre Ekrem İmamoğlu'nun planında, değişim için delegelerden destek bulmak vardı. Bunun için de tura ilk olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na en büyük desteğin oldu Tunceli ve Elazığ'dan başladı.İlçe kongrelerinin sürdüğü CHP'de, işi sıkı tutmak isteyen İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na karşı tüm değişim yanlılarını birleştirmek istediği iddiası da ortaya atıldı.Ekrem İmamoğlu'nun Ankara'da İlhan Cihaner'in, İstanbul'da Örsan Öymen'in etrafında odaklanan muhalifler dışında 10 Aralık Hareketi'nin başı Oğuz Kaan Salıcı'yı da yanına almak istediği vurgulandı.Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun Tunceli ziyaretinde gerçekleştirdiği telefon konuşması da dikkatlerden kaçmadı.İBB Başkanı, kameralar önünde Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı. Ancak CHP liderinin aramayı yanıtsız bırakması üzerine yüzü asıldı…Yeniden Kılıçdaroğlu'nu arayan Ekrem İmamoğlu'nun 'Genel başkanım cebinizi aradım ama cevap vermedi. Evinizin numarasını da çevirdim.Vallahi Tunceli'deyiz, memnunuz burada ziyaretlerimizi yapıyoruz. Dilek'le buradayız. Sizden habersiz Tunceli'ye geldim' demesi bir zamanlar baba oğul gibiyiz imajı çizen ikilinin arasında soğuk rüzgarlar estiğinin kanıtıydı.