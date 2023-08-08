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Diyarbakırlı aileler evlat nöbetinde! 'Çocuklarımızı söke söke alacağız'

12 yıl önce dağa kaçırılan oğlu için eyleme katılan anne, evladına seslendi. Acılı anne, "Allah’ın izni devletimizin gücü ile çocuklarımızı alacağız" dedi.

Ekleme: 8.08.2023 - 16:49 Güncelleme: 8.08.2023 - 16:49 / Editör: Ozge Selin
Diyarbakırlı aileler evlat nöbetinde! 'Çocuklarımızı söke söke alacağız'
Çocukları dağa kaçırılan ailelerin eylemi devam ediyor.

Diyarbakır'da HDP il binası önünde toplanan aileler, 3 Eylül 2019'dan bu yana evlatlarına teslim ol çağrısında bulunuyor.

Yaz-kış demeden burada seslerini duyuran aileler, bugün de aşırı sıcaklara rağmen kentteki çadırda buluştu.

Eylemde bin 436'nci gün
Bugüne kadar toplam 42 ailenin evladına kavuşması da umutları yeşertti.

Ailelerin eylemi ise bugün bin 436'ncı güne ulaştı.

'Devletimizin gücü ile çocuklarımızı alacağız'
12 yıldır oğlu Mehmet Tokay'ın yolunu gözleyen Anne Sadiye Tokay, evladına dönmesi için çağrıda bulundu.

2011 yılında PKK terör örgütünün oğlunu kandırarak dağa götürdüğünü öne süren Tokay, şu ifadeleri kullandı:

50 derecenin altında evlat nöbetimize devam ediyoruz. Bu hain terör örgütü bizlerden ne istiyorlar. Bizim evlatlarımızı kandırıp neden dağa götürdüler? Biz, sonuna kadar burada evlat nöbetimizi tutacağız ve evlatlarımızı söke söke alacağız. 42 evladımız gelip ailesine kavuştu. Biz de burada bir umutla bekliyoruz. Allah'ın izni devletimizin gücü ile çocuklarımızı alacağız. Oğluma artık gel 12 yıl bitti, 4 yıldır burada çadırın altında seni bekliyorum. Artık yuvana dön.



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