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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dolaylı vergilerin azalması talebini ben de destekliyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "OVP'yi 2026 perspektifinde yapacağız. Dolayısıyla 2025'e kadar belki küçük güncellemeler olur ama asıl 2026 OVP ile netleşmiş olacak ve orada da perspektifimiz tek haneli enflasyon" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dolaylı vergilerin azalması talebini ben de destekliyorum
Ekleme: 8.08.2023 - 11:23 Güncelleme: 8.08.2023 - 12:01 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dolaylı vergilerin azalması talebini ben de destekliyorum
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, işçi ve işveren kesimin vergide reform taleplerini desteklediğini belirterek, "Önünüzdeki dönemde bu yönde bir takım çalışmalar yapılması gerekiyor" dedi. Orta Vadeli Programın (OVP) Eylül ayının ilk 10 günü içinde açıklanacağını söyleyen Yılmaz, "İstişarelerin bir kısmını bitirdik. Şimdi önümüzde tarım ve finans kesimi ile görüşme var. TZOB (Türkiye Ziraat Odaları Birliği) ve Birlik başkanlıklarıyla tarihini tam belirleyemedik. Finans kesimiyle Cuma günü İstanbul Finans Merkezi'nde görüşeceğiz" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Önceki Orta Vadeli Programlardan farklı olarak, toplumun değişik kesimlerinin yeni döneme ilişkin beklenti ve önceliklerini istişare toplantılarıyla dinlediklerini anlatan Yılmaz, bunların OVP'ye yansıtılacağını söyledi.

OVP ÜÇ AYAKLI OLACAK: YAPISAL DÖNÜŞÜMLER OLACAK

Yılmaz, OVP'nin üç ayaklı olacağını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bir para politikasının genel çerçevesi var. Detayları tabii ki Merkez Bankasının uhdesinde. Maliye politikasının detayları var. Bütçe, bütçedeki rakamlar hepsi var OVP'de. Bir de tabii ki üçüncü ayak olarak yapısal dönüşümler var. Rekabet gücünü, verimliliği artırıcı, Türkiye'yi dünyada daha avantajlı konuma getirecek tüm değişim ve dönüşümler. Yapısal dönüşümler, vergi reformundan tutun eğitimdeki dönüşümlere, hukuk alanında özellikle ekonomiyi ilgilendiren değişikliklerden yatırım ortamını iyileştirmeye daha çok verimliliği, rekabet gücünü, ekonominin potansiyelini geliştirici her türlü köklü değişimi kapsıyor olacak."

"İSTİŞARELERİN BİR KISMINI BİTİRDİK"

OVP'nin muhtemelen eylül ayının ilk 10 gününde açıklanacağını, bunun biraz da çalışmaların seyrine bağlı olduğunu dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"İstişarelerin bir kısmını bitirdik. İş dünyası, işçi kesimi, memurlar ve muhasebecilerle görüştük. Şimdi önümüzde tarım ve finans kesimiyle görüşme var. TZOB ve birlik başkanlıklarıyla bir görüşmemiz olacak. Henüz tarihini tam belirleyemedik ama kısa bir süre içerisinde Tarım ve Orman Bakanımızla birlikte görüşmeyi planlıyoruz. Finans kesimiyle olan görüşmemizi ise cuma günü İstanbul'da, İstanbul Finans Merkezi'nde yapacağız. Bankalar Birliği, kamu-özel sektör temsilcileri, banka genel müdürleri dolayısıyla finans kesimini temsil eden önemli aktörler olacak. Onların önümüzdeki 3 yıla ilişkin bakışı, beklentileri konuşulacak. Bir de TOBB ile bir organizasyon düşünüyoruz, bütün illerden başkanları davet edecekler, belki de tam gün ayıracağız. Bütün illerin, bölgelerin sorunlarını beklentilerini de almış olacağız."

"DOLAYLI VERGİLERİN AZALTILMASI TALEBİNİ DESTEKLİYORUM"

Yılmaz, OVP'de büyüme, istihdam ve enflasyona ilişkin hedefleri hükümetin Merkez Bankası ile birlikte belirlediğini vurgulayarak, beklenen enflasyon rakamına ilişkin son bir güncelleme yapıldığını, 2025'e kadar belki küçük güncellemelerin olacağını ve 2026'da ise enflasyonu tek haneli rakamlara düşürme perspektifine sahip olduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, vergi reformuna ilişkin soruya ise "İşveren ve işçi kesimi de 'Vergi sistemine yeniden bakılsın' diyor. Hem işçi kesiminin hem işveren kesiminin doğrudan vergilerin artması, dolaylı vergilerin ise azalması yönünde ortak bir talebi var. Önümüzdeki dönemde, bu yönde birtakım çalışmalar yapılması gerekiyor. Bu vergi artışı azalışı değil. Bu vergi sisteminin modernize edilmesi, güncellenmesi, sadeleştirilmesi, daha dengeli hale getirilmesi diyelim" yanıtını verdi.
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