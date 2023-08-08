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CHP tarafından işten çıkartılan gençten şoke eden iddialar: Kılıçdaroğlu duydun mu?

CHP Genel Merkez'de çalışan ve partinin sosyal medya hesaplarına ait şifrelere sahip olan ve hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkartıldıktan sonra ‘ne iş yaptığı sorulan’ Ali Sinan Acıoğlu, sosyal medya hesabından şoke edici iddialarda bulundu. Acıoğlu, “Depremde akrabalarımızı kaybetmişiz, evimizde depremzede var. Bir belediye başkanı danışmanı evime geldi, eskort ayarlamaya çalışılıyor evimizde. Kılıçdaroğlu, duydun mu? Deprem bölgesinden gelen belediye başkanının danışmanı depremzede olan evde kendine eskort ayarladı. Midemiz bulanıyor sizden.” paylaşımını yaptı.

CHP tarafından işten çıkartılan gençten şoke eden iddialar: Kılıçdaroğlu duydun mu?
Ekleme: 8.08.2023 - 14:39 Güncelleme: 8.08.2023 - 14:59 / Editör: Ozge Selin
CHP tarafından işten çıkartılan gençten şoke eden iddialar: Kılıçdaroğlu duydun mu?
CHP Genel Merkezi'nin sosyal medya hesaplarını yönetirken işte çıkartılan Ali Sinan Acıoğlu, soyal medya hesabından şoke edici iddialarda bulundu.

CHP tarafından işten çıkartılan gençten şoke eden iddialar: Kılıçdaroğlu duydun mu?

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ve CHP'yi hedef alan Acıoğlu şunları söyledi: 'Depremde akrabalarımızı kaybetmişiz, evimizde depremzede var. Bir belediye başkanı danışmanı evime geldi, eskort ayarlamaya çalışılıyor evimizde. Kılıçdaroğlu, duydun mu? Deprem bölgesinden gelen belediye başkanının danışmanı depremzede olan evde kendine eskort ayarladı. Midemiz bulanıyor sizden.

CHP tarafından işten çıkartılan gençten şoke eden iddialar: Kılıçdaroğlu duydun mu?

'YERİN DİBİNE GİRDİM'

'Danışmanı telefonla konuşurken anladık, yerin en dibine girdim. Aha nişanlım da olana şahit. Evde de depremden bize sığınan insan var. Ramazan bayramı geldi Akrabalarım öldü depremde, cezaevindeki bir arkadaşım da görüşe yazdırmış, memlekete gideyim dedim, izin istedim. Göndermediler beni! Bayramda annemi getirttik, 70 küsür yaşında kadın evladını görmeye geldi. Neden? Neden yahu neden?'

CHP tarafından işten çıkartılan gençten şoke eden iddialar: Kılıçdaroğlu duydun mu?

NE OLMUŞTU?

İŞTEN KOVDUKLARI PERSONELİN NE İŞ YAPTIĞINI SONRADAN ÖĞRENDİLER

Ali Sinan Acıoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşıma göre, CHP Genel Merkezi, sosyal medya hesaplarını yöneten ismi kovduktan sonra ne iş yaptığını öğrendi. Trajikomik durumu twitter adresinden paylaşan Acıoğlu, 'Bana bunu imzala diye dikte ettiler. Sözümona Eren Erdem, Derya Gödek ve Bülent Kuşoğlu zorlamasıyla olmuş bu kovulma işlemi. Kovdunuz madem şifreler ne olacak?' diye sordum, 'Ne şifresi?' dediler, 'Sosyal medyanızı yönetiyorum 3 senedir' dedim, farkında bile değillermiş.' ifadelerini kullandı.

CHP tarafından işten çıkartılan gençten şoke eden iddialar: Kılıçdaroğlu duydun mu?

Değişim tartışmaları ile sarsılan CHP'de, her gün başka bir skandal patlak veriyor. Ali Sinan Acıoğlu'nun sosyal medyadan paylaştığına göre, CHP Genel Merkez tarafından işten çıkartıldıktan sonra, kendisinin parti içinde ne iş yaptığı soruldu.

CHP tarafından işten çıkartılan gençten şoke eden iddialar: Kılıçdaroğlu duydun mu?

TRAJİKOMİK BİR İŞTEN ÇIKARMA OLAYI

'Aliilefilan' adlı kullanıcı hesabından yapılan paylaşımda Ali Sinan Acıoğlu'nun işinin sonlandığına dair CHP Genel Merkez antenti taşıyan resmi bir dilekçe yer alıyor. Dilekçede, 'Lüzumuna binaen hizmet sözleşmeniz iş veren nezdinde iş yasasından kaynaklı yasal haklarınız defaten ödenmek suretiyle 27.07.2023 tarihinde sonlandırılmıştır' ifadeleri yer alıyor. Trajikomik olaylar silsilesi ise bundan sonra başlıyor.

NE İŞ YAPTIĞINI BİLMEDEN KOVDULAR

Acıoğlu yaptığı paylaşımla, işine son veren ekibin, kendisinin ne iş yaptığını bilmediğini iddia ediyor. Söz konusu paylaşımda şu ifadeler yer alıyor: 'Bana bunu imzala diye dikte ettiler. Sözüm ona Eren Erdem, Derya Gödek ve Bülent Kuşoğlu zorlamasıyla olmuş bu kovulma işlemi. 'Kovdunuz madem şifreler ne olacak?' diye sordum, 'Ne şifresi?' dediler, 'Sosyal medyanızı yönetiyorum 3 senedir' dedim, farkında bile değillermiş.'


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