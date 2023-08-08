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Bursa'daki feci kazada emniyet kemeri takmayan gençler yola fırladı: Üç ölü bir yaralı

Orhangazi-Gemlik Kara Yolu üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı üçe yükseldi. Polis ekiplerinin takla atan otomobilde yaptığı ilk incelemede, sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanmadığı tespit edilmişti.

Ekleme: 8.08.2023 - 09:42 Güncelleme: 8.08.2023 - 09:43 / Editör: Ozge Selin
Bursa'daki feci kazada emniyet kemeri takmayan gençler yola fırladı: Üç ölü bir yaralıKaza saat 19.30 sıralarında Bursa-Yalova kara yolu, Bölge Trafik Amirliği yakınlarında meydana gelmişti.

Edinilen bilgiye göre; Abidin Çavdar idaresindeki 16 BAD 950 plakalı otomobil Orhangazi istikametine seyrediyordu. Karsak bölgesindeki Gemlik Trafik Büro Amirliği'ni geçtikten hemen sonra bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan otomobil, yolun sağındaki toprak alana girerek takla attı.

Takla atan otomobildeki 4 kişi kaza sırasında araçtan savruldular. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılardan Berke Candarı Orhangazi Devlet Hastanesi'ne; Onur Şenol (21) ve Eren Kaya (21) Gemlik Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, sürücü Abidin Çavdar'ın ise olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bursa'daki feci kazada emniyet kemeri takmayan gençler yola fırladı: Üç ölü bir yaralı

Kazanın ardından ağır yaralı olarak Gemlik Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Onur Şenol, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Gemlik Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Eren Kaya da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Birlikte gezmeye çıkan dört arkadaştan üçünün yaşamını yitirdiği kazadan ağır yaralı olarak kurtulan Berke Candarlı'nın ise tedavisi sürüyor.

Bursa'daki feci kazada emniyet kemeri takmayan gençler yola fırladı: Üç ölü bir yaralı

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