Başkan Erdoğan'dan 14. Büyükelçiler Konferansı'nda net mesaj: Türkiye oyun kurucu bir ülke

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14. Büyükelçiler Konferansı'nda açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:Bölücü alçakların eylemleri karşısında geri adım atmadık. FETÖ'cü hainlerin ölüm kusan tanklarına teslim olmadık. Sahip olduğumuz her şeyin bedelini misliyle ödedik. Bin yıllık tarihimizde karşımıza çıkanlar değişti, kullandıkları aparatlar değişti ama amaç hiç değişmedi. Türkiye'nin yeniden ayağa kalkmasını engellemek için uğraştılar ama emellerine ulaşamadılar.'HER ALANDA TÜRKİYE'NİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRDİK'Tarihimizden ilham güç alarak yarınlarımıza istikamet çizmeye çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti savaşlardan yorgun düşmüş bir milletin kanı üzerinde yükselen bir umudun adıydı. Son bir asırda bu umudu sürekli büyütmeyi başradık. Son 21 yılda ülkemizi ayağına vurulan prangalardan kurtardık. Her alanda Türkiye'nin çehresini değiştirdik.'TÜRKİYE OYUN KURUCU HALİNE GELDİ'Diplomasinin tüm imkanlarını ve sert ve yumuşak güç unsurlarının tamamını kullanarak Türkiye'nin menfaatlerini korumanın derdindeyiz. Sahada ve masada güçlü olmak bizim için zorunluluk. Türkiye son yıllarda her yaptığı takip edilen, attığı adımlar izlenen uluslararası arenada oyun kurucu bir ülke haline geldi.TAHIL KORİDORUNUN GELECEĞİKaradeniz Tahıl Anlaşması'nın devamı için temaslarımız devam ediyor. Afrikalı kardeşlerimizin tahıl ürünlerine erişimi noktasında sayın Putin de hassasiyet gösteriyor. İnşallah ortak paydada buluşacağız. Şüphesiz bu sorunun daha fazla çıkmaza girmeden çözümü, Batılı ülkelerin sözlerini yerine getirmelerine bağlıdır. Irak ve Suriye istikrara kavuştukça, sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri de hızlanacaktır.AYRINTILAR BİRAZDAN...