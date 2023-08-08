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Barış Yarkadaş: Meral Akşener altıyı masayı tekmeleyecek

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta yapacağı konuşmada adeta 6'lı masayı tekmeleyeceğini belirten Barış Yarkadaş, Akşener'in partililere, "Eğer ben bir gün bu partinin başından gitsem bile CHP ile hiçbir şekilde ittifak yapmayacaksınız" çağrısı yapacağını iddia etti.

Barış Yarkadaş: Meral Akşener altıyı masayı tekmeleyecek
Ekleme: 8.08.2023 - 09:57 Güncelleme: 8.08.2023 - 09:58 / Editör: Ozge Selin
Barış Yarkadaş: Meral Akşener altıyı masayı tekmeleyecek
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da bir konuşma yapacağını belirterek, 'Açıklamaları Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacak' ifadelerini kullandı.

İYİ Parti cephesinden gelen bu açıklama merak uyandırırken eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, konuya ilişkin kulis bilgisini TV100 canlı yayınında paylaştı.

'14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından Millet İttifakı, İYİ Parti'nin isteği üzerine dağıldı. Bu dağılmaya ilişkin hiçbir lider ne olup bittiğini kamuoyuna anlatmadı. Akşener de uzun süre sessizliğini korudu, bölüp pörçük açıklamalar yaptı. Sadece İYİ Parti kurultayında biraz işaretler verdi, kendi partisinin içindeki mevzulara ilişkin sert mesajlar verdi ve uzun süre sessizliğe büründü. Birden bire İYİ Parti'nin içinden, 'Yerel seçime kendi adayımızla girelim' gibi siyasi hedefinin ne olduğunu anlayamadığım sözler gündeme gelmeye başladı' diyen Yarkadaş, 'Akşener 15 gün önce milletvekilleri ile basına kapalı bir grup toplantısı yaptı. Orada ilginç bir söz etti. 'Ben aslında geri dönmeyecektim ancak geri dönmemeye cesaret edemedim' dedi. Akşener'in masadan kalkması Millet İttifakı'na net 5 puan kaybettirdi. Bu seçimin kaybettireni doğrudan Akşener'dir. Hatta AK Parti meclis aritmetiğinde yüzde 30 oy beklerken yüzde 35'e çıktı. Bütün faturanın Kılıçdaroğlu'na kesilmesinin haksızlık odluğunu söylüyorum' ifadelerini kullandı.

'Akşener masayı tekmeleyecek'

Yarkadaş, açıklamaları şöyle sürdürdü:

Önümüzdeki günlerde 6'lı masa olarak bilinen ve yerel seçimde yeniden bir araya gelip ortak çalışma yapması yönünde beklentiyi karşılamayacak ve adeta masayı tekmeleyecek. Bugün İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 'Akşener, Türk siyasetinde yeni bir başlangıca imza atacak' dedi. Bugün bir grup İYİ Partili ile buluştum. İYİ Partililerin bir kısmı Meral Hanım'ın ve partinin genel merkezinin yerel seçimde CHP ile işbirliği yapmama tavrına anlam veremediklerini, milletvekili toplantısında buna itiraz eden birkaç kişinin susturulmasının da anlamsız olduğunu ifade ettiler.

'İYİ Parti'nin her yerde kendi adayı ile yarışacağını söyleyecek'

Meral Hanım, 26 Ağustos için sert bir konuşma hazırladı, çerçevesini hemen hemen çizdi. Seçim değerlendirmesini yapacak. CHP'den alınan ve İYİ Parti'nin seçime girme mevzusunu sağlanan 15 milletvekili olayını bir daha tartışmaya açılmamak üzere net bir şekilde ifade edecek. Her yerde kendi adaylarıyla seçime gireceklerini ifade edecek. İYİ Partili kaynaklarımın ifadesine göre en önemlisi 26 Ağustos günü partililere, 'Eğer ben bir gün bu partinin başından gitsem bile CHP ile hiçbir şekilde ittifak yapmayacaksınız' çağrısı yapacak. Bunu ben 4 ayrı kişiyle konuştum.
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