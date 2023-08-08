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Bakan Tunç açıkladı: Bugün itibarıyla 81 ilde başladı

Adalet Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan, özel hukuk tüzel kişilerinin bilirkişilik yapabilmesine imkan sağlayan düzenleme, ülke genelinde hayata geçti.

Ekleme: 8.08.2023 - 12:33 Güncelleme: 8.08.2023 - 12:33 / Editör: Ozge Selin
Bakan Tunç açıkladı: Bugün itibarıyla 81 ilde başladıAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara 34'üncü İcra Müdürlüğü'nde gerçekleşen, tüzel kişi bilirkişiliği tanıtım toplantısına katıldı. Özel hukuk tüzel kişiliklerin bilirkişilik yapabilmesi uygulamasının daha önce; Ankara, İstanbul ve Antalya'da pilot olarak uygulanmaya başladığını hatırlatan Bakan Tunç, 'Bugün itibarıyla da gayrimenkul değerleme alanında özel hukuk tüzel kişilik bilirkişi uygulaması bütün ülke genelinde başlamış oluyor. 2016 yılında 6754 sayılı sayılı 'Bilirkişilik Kanunu'nda, bilirkişilik yeniden düzenlenmişti. Bu düzenleme kapsamı içerisinde, tüzel kişiler tarafından da bilirkişilik yapılabileceği hususu kanunumuzda yer almıştı. Özel hukuk tüzel kişileri de bundan sonra bilirkişi olarak mahkemelerimiz tarafından tayin edilebilecek. Bugün itibarıyla tüm ülke genelinde bu uygulama başlamış oluyor. Bilirkişilik müessesesi yargımız açısından çok önemli. Maddi gerçeğe ulaşabilmek için mahkemelerimiz, teknik konularda ve uzmanlık gerektiren konularda bilirkişiye başvuruyorlar. Bilirkişilerin verdiği raporlar doğrultusunda da mahkemelerimiz karar veriyor. Bilirkişilik müessesesine önem veriyoruz. Bilirkişilik müessesesi ne derece kaliteli olursa ortaya çıkacak yargı kararları da o derece kaliteli olur' ifadelerini kullandı.

'MAKUL SÜREDE YARGILANMA AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR HUSUS'

Özel hukuk tüzel kişiliklerin bilirkişilik yapabilmesi için başlatılan pilot uygulamanın sonuçlarının çok verimli olduğunu belirten Bakan Tunç, 'Özellikle ek rapor alınması noktasında sayıların aşağıya indiğini görüyoruz. İlk raporla yargının tatmin olduğunu görmüş oluyoruz. Binde yaklaşık 10-15 civarında dosyanın ek rapora gittiğini görüyoruz. Bu, yargının hızlanması açısından ve makul sürede yargılanma açısından da önemli bir husus. Önümüzdeki aylarda da yine özellikle muhasebe alanında ve araç değerleme alanında da bu uygulamayı başlatmış olacağız. Yargımız açısından, bilirkişilerimiz açısından da faydalı, vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştıracak, onların hak kaybına neden olmaması için hassas bir konu olduğunu düşünüyoruz' dedi.
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