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Almanya ekonomisi alarm veriyor: 'Zaman kaybetmeden acil tedbirler alın' çağrısı

Koronovirüs salgını sonrasında Ukrayna krizinden olumsuz etkilenen Almanya’da ekonominin alarm vermesi ‘Avrupa’nın hasta adamı’ tartışmalarına neden oluyor. Koalisyon hükümetine zaman kaybetmeden acil tedbirler alma çağrısında bulunulurken, Almanya’nın önde gelen 100 şirketinin yönetim kurulu başkanlarının yüzde 53’ünün önümüzdeki 6 ay içinde planlanan projeleri durdurmayı düşündüğü ortaya çıktı

Almanya ekonomisi alarm veriyor: 'Zaman kaybetmeden acil tedbirler alın' çağrısı
Ekleme: 8.08.2023 - 11:22 Güncelleme: 8.08.2023 - 11:43 / Editör: Ozge Selin
Almanya ekonomisi alarm veriyor: 'Zaman kaybetmeden acil tedbirler alın' çağrısı
Almanya'da ekonomik alanda yaşanan durgunluk ve enflasyonun yüzde 6.5'e yükselmesi tedirginliği artırırken, bilim insanlarının yanı sıra ekonomi kurum ve kuruluşları ile ana muhalefet CDU/CSU'da Almanya Başbakanı Olaf Scholz liderliğindeki SPD, Yeşiller ve FDP'den oluşan koalisyon hükümetine zaman kaybetmeden acil tedbirler alma çağrısında bulundular.

Enerji gideri yüksek

Merkezi Almanya'nın Köln kentinde bulunan Alman Ekonomi Enstitüsü (IW) Başkanı Michael Hüther, “Ne yazık ki Almanya'nın yeniden Avrupa'nın hasta adamı olduğu bir gerçek” diyerek uyarıda bulundu.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Diğer sanayi ülkelerine göre Almanya'da işletme vergileri ve sosyal ödemelerin yanı sıra işletmelerin enerji giderlerinin de çok yüksek olduğuna dikkat çeken Hüther, bu yüzden rekabet gücünü yitirdiklerini de söyledi. Başta kimya, otomotiv, çelik ve cam sanayi olmak üzere çeşitli alanlarda üretim yapan Alman şirketlerin yatırımlarını yurtdışına yönlendirmeye başladıklarını belirten Michael Hüter, ABD'nin enflasyonu düşürmek ve işletmeleri desteklemek için 400 milyar Dolar destek verdiğini hatırlatırken, “Dünyayı yeniden keşfetmeye gerek yok. Bizim hükümetimiz de bu yönde adımlar atmalı. Hem de zaman kaybetmeden” dedi.

Projeler duruyor

Yapılan bir kamuoyu yoklamasına göre, Almanya'nın önde gelen 100 şirketininin yönetim kurulu başkanlarının yüzde 53'ünün önümüzdeki 6 ay içinde planlanan projeleri durdurmayı düşündüğü ortaya çıktı. 2012 yılından beri emeklilik, hastalık, bakım ve hastalık sigortası alanlarında sosyal kesintilerin yüzde 40'ı bulması nedeniyle Alman şirketlerin rekabet gücünü kaybettiği gerekçesiyle büyük şirketlerin yatırımlarını yurtdışına kaydırmayı planladığı da belirlendi. Almanya'da kalifiye eleman bulma sıkıntısının işletmelerin yurtdışına kaçmayı hızlandıracağı da kaydedildi.

Ana muhalefetten ekonomiyi canlandırma önerileri

Almanya'da ana muhalefetteki CDU Genel Başkanı Friedrich Merz ve CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder de ekonomiyi canlandırmak için “acil program” önerisinde bulundu. Özellikle de Alman işletmelerin eski rekabet gücüne yeniden kavuşabilmeleri için elektrik fiyatlarının önemli ölçüde düşürülmesini talep ettiler. CDU/CSU'nun acil programında şu öneriler yer aldı:

- Enerji giderleri herkes için derhal düşürülmeli. 1 Ekim itibariyle elekrik vergisi azaltılmalı.

- Kriz döneminde yeni yük getirecek uygulamalardan kaçınılmalı. Bürokrasiye yol açacak yeni düzenlemelerden feragat edilmeli.

- İşe saygı gösterilmeli. Fazla mesailer vergiden muaf tutulmalı.

- Mal varlığına saygı gösterilmeli. Varlık vergisi düşürülmeli.

- Yenilik ve araştırmaya destek arttırılmalı.
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