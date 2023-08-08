Akbelen’de kirli oyun! Terör elebaşı Duran Kalkan'dan destek açıklaması...

Türkiye'nin son yıllarda 'Milli Enerji ve Maden Politikası' çerçevesinde attığı adımlar bir takım çevreleri rahatsız etti. Türkiye'nin 'enerji' hamlelerini baltalamaya çalışan odakların kirli oyunları ise hükümetin pro-aktif hamleleri ile tek tek bozuldu.Son olarak; Muğla Milas'taki termik santraller konusunda yapılan provokasyonlar, CHP'nin kışkırtma çabaları ve sözde çevrecilerin karalama kampanyaları kamuoyu gündemini meşgul etti.Muğla Akbelen'de 12 gündür yasa dışı eylem yapan ve güvenlik güçlerine mukavemet gösteren eylemcilerin suç dosyası kabarık çıktı. 24 Temmuz'dan bu yana aşırı sol terör örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen ve bölgeye gelen vatandaşları provoke ettikleri de gözlenen toplam 41 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların tamamına yakınının Milas dışından özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'den geldikleri belirlendi. Gözaltınna alınanlardan bazılarının silahlı terör örgütü DHKP/C, MLKP üyesi olmanın dışında terör örgütü propagandası yapma, yasadışı toplantı, gösteri ve yürüyüşlere katılma ve çocuk istismarı, uyuşturucu, tehdit, halkı kin ve düşmanlığa tahrik edilmesi gibi suçlardan toplam 70 ayrı suç kayıtlarının olduğu öğrenildi. Güvenlik güçleri, bu ve benzeri kişilerin farklı illerden sözde çevreci eylemlere katılmak için Akbelen'e geldikleri, provokasyon yaparak, diğer vatandaşları suça teşvik ettiklerini belirledi. Güvenlik güçleri, vatandaşları 'Bu tür kişilerin oyunlarına gelinmemesi, konusunda uyarıda bulunuyor.PKK/KCK terör örgütünün kamuoyunda orman yangınları eylemlerini üstlendiği alt yapılanması olan 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' olarak adlandırılan ve şehir içi eylemlerde yer alan yapıdan sorumlu değilmiş gibi doğa savunuculuğuna soyunan PKK/KCK terör örgütünün sözde yöneticisi Duran Kalkan, Akbelen üzerinden yeni bir gezi provokasyonuna soyundu.Kalkan, terör örgütünün yurtdışı haber sitelerinden ANF'ye verdiği demeçte şu ifadelere yer verdi:Şimdi Akbelen'de orman kesiyorlar. Bugün haberlerde veriyordu; diyorlardı ki, bir haftada doksan futbol sahası büyüklüğünde yer ormansızlaştırıldı. Dümdüz kesildi. Peki niçin? İşte rant için şöyle bir teori uydurmuşlar. Kurdistan'daki orman kesimi yakma savaş nedeniyle, Türkiye'deki ise rant nedeniyle. Evet rant. Ama bu rant nereye gidiyor? Nerede kullanılıyor? Bazı soyguncular palazlanıyorlar, fakat o oradan kazanılan para nerede kullanılıyor? Kürt savaşında kullanılıyor. Kürtlere karşı mermi olarak kullanılıyor. Bunu görmek çok zor mudur? Görüp de kabul etmek gerçekten mi çok zor? Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Görüntülere aldanmamalı Türkiye toplumu, sosyalistleri, aydınları, kadın ve gençleri. Sonuca bakmalılar. Sonucu ortaya çıkaran nedene baksınlar.Akbelen'de büyük bir direniş var. Selamlıyoruz. Ekolojiye sahip çıkılıyor. Karadeniz'de HES'ler yapmak istediler. Köylüler sahip çıktılar, direndiler. Önemli direnişlerden Gezi de ormanı, ağacı korumakla başladı.Geçtiğimiz günlerde Avcılar Belediyesi, tasarruf tedbirlerinin açıklandığı gün resmi otobüsleriyle Akbelen'e bir grup kişileri taşıdı. Grubun içerisinde HDP'lilerin çoğunlukta olduğu ve HDP/ Yeşil Sol Parti'nin gruba destek mesajı görüldü.Öte yandan, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Akbelen mevkiinde faaliyet yürüten ve 1.095 MW güce sahip olan Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallerinin Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 2.5'ini, Aydın, Denizli ve Muğla'nın enerji ihtiyacının ise yüzde 62'sini karşıladığı ortaya çıktı. Santrallerin maden arama ruhsatının 23 bin 307 hektar büyüklüğünde olduğu ve söz konusu alanın sadece 78 hektarlık kısmında arama yapıldığı bildirildi. Santrallerin yerli linyit kaynağı sayesinde sadece 2022'de 1,3 milyar metreküp doğalgaz ithalatının önüne geçtiği, cari açığın kapatılmasına yıllık 1 milyar dolar katkı sağladığı öğrenildi.Bölgede bulunan kömür rezervinin kalitesine ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak terzi işi inşa edilen Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallerinde sadece bölgede çıkarılan yerli kömürün kullanılabildiği ifade ediliyor. Söz konusu santrallerin ülkemizin elektrik ihtiyacının yüzde 2.5'ini, önemli bir turizm bölgesi olan Ege'nin 3 kenti Aydın, Denizli ve Muğla'nın yaklaşık yüzde 62'sini karşıladığı belirtiliyor.Santraller bölge halkının istihdamı için de önem taşıyor. Santrallerde toplamda 3 bin 100 vatandaş çalışıyor. Çalışanların yüzde 75'ini bölge halkı oluşturuyor. Yerli linyit kaynağı sayesinde sadece 2022'de 1,3 milyar metreküp doğalgaz ithalatının önüne geçilirken, carı açığın kapatılmasına da 1 milyar dolar katkı sağlıyor. Santrallerin 23 bin 307 hektarlık alanda ruhsat hakkı bulunuyor. Elektrik üretiminin devamı için ruhsat alanının sadece 78 hektarlık kısmında çıkarma işlemi yapılıyor.Santraller ile Orman Genel Müdürlüğü arasında 2020'de yapılan 'Ağaçlandırma Protokolü' gereğince 3 milyon fidan dikimi gerçekleştiriliyor. 2025 sonuna kadar fidan dikiminin 5 milyona çıkarılması hedefleniyor. Bilirkişilerce hazırlanan raporun mahkeme tarafından kabul edildiği, yürütmeyi durdurma kararının reddedildiği, 78 hektarlık alandaki iznin, santrallerinin elektrik üretimi için kritik önem taşıdığı vurgulanıyor. 1992'den günümüze kadar maden sahalarında 415 binin üzerinde akasya, zeytin, kızılçam, fıstık çamı, mavi selvi, sakız ağacı ve incir ağacı dikimi yapıldığı, sahaya dikilen 22 bin 100 zeytin ağacından toplanan zeytinlerden zeytinyağı elde edildiği ve bölge ekonomisine katkı sunuyor.Bir ülkenin madenlerinin bulunduğu yeri değiştirme şansının olmadığı ve madenlerin nerede keşfedilirse oradan çıkarıldığı ifade ediliyor. Ormanlık araziye denk gelen madenlerde, önce maden araması yapılan şirkete izin veriliyor ve karşılığında daha fazla alanın ağaçlandırılması yapılıyor.