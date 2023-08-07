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Yasaklı bölgeden denize girdi: Akıntıya kapılan gençten haber yok!

Samsun'da İlyas Said Dündar, uyarılara aldırmadı. Yasak olan bölgeden denize girince akıntıya kapıldı. Kayıplara karışan genci arama kurtarma çalışmaları başladı. Acılı babası gözyaşlarını tutamadı: Dinlemedi beni!

Ekleme: 7.08.2023 - 13:15 Güncelleme: 7.08.2023 - 13:30 / Editör: Ozge Selin
Yasaklı bölgeden denize girdi: Akıntıya kapılan gençten haber yok!Acı olay, dün Samsun'un Atakum İlçesi Çakırlar Yalı Mahallesi Polis Okulu-Dereköy Balıkçı Barınağı arasındaki alanda meydana geldi.

Samsun Valiliği tarafından 17 Temmuz tarihinde denize girmenin yasaklandığı Polis Okulu-Dereköy Balıkçı Barınağı arasında yakınları ile birlikte serinlemek için denize giren İlyas Said Dündar, rüzgar, dalga etkisi ile akıntıya kapılıp, kayboldu.

Yasaklı bölgeden denize girdi: Akıntıya kapılan gençten haber yok!

Dündar'ın boğulma tehlikesi geçirdiğini gören arkadaşı Murat A. (30) onu kurtarmak için denize atladı. İlyas Said Dündar'ın akıntıya kapılarak gözden kaybolmasının ardından Murat A. da boğulma tehlikesi geçirdi. Murat A. çevrede bulunan bir kişi tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

İhbarla bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil servisine kaldırılan Murat A.'nın tedavisinin sürdüğü belirtildi. Denizde kaybolan İlyas Said Dündar'ı, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi dalgıçları ve Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince helikopter destekli arama çalışmaları başlatıldı.

Yasaklı bölgeden denize girdi: Akıntıya kapılan gençten haber yok!

'GİTME DEDİM'

Ocak ayında dünyaevine giren İlyas Said Dündar'ın arama çalışmalarını, kaybolduğu kıyıdan gözyaşları ile izleyen baba Necati Dündar, gözyaşlarını tutamadı.

'Dün öğleden sonra oldu. Çocuğumun denize gitmemesini, özellikle buranın tehlikeli olduğunu söyledim.

Orada boğulmalar oluyor, sıkıntılı olduğunu söyledim. Bildiğim bir yer olduğu için gitme, dedim.

Dinlemedi beni. Yapacağımız bir şey yok. Görevliler arıyor' diye konuştu.

Yasaklı bölgeden denize girdi: Akıntıya kapılan gençten haber yok!
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