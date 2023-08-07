  • USD: 26,97 - 27,01
  • EURO: 29,60 - 29,66
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Uzaylılarla ilk temas! Varlıkları 28 gün içinde kanıtlanabilir

Harvard'lı bir bilim insanı düşen bir meteordan çıkan parçalarla uzaylıların varlığını 28 günde kanıtlayabileceğini ifade etti. Fizikçi, eğer kanıtları doğru çıkarsa bunun uzaylılarla 'ilk temas' olacağını söyledi.

Ekleme: 7.08.2023 - 09:33 Güncelleme: 7.08.2023 - 09:45 / Editör: Ozge Selin
Uzaylılarla ilk temas! Varlıkları 28 gün içinde kanıtlanabilir
Harvard'daki bir üst düzey fizikçİ, dünya dışı zeki yaşamın varlığını bilimsel olarak 28 günde kanıtlayabileceğini iddia ediyor.

Profesör Avi Loeb'e göre 2014 yılında Pasifik Okyanusu'na düşen meteor benzeri bir UFO'nun kaza alanından kurtarılan küçük metal parçaları potansiyel olarak bir tür yapay alaşım haline gelecek kadar güçlü.

Uzaylılarla ilk temas! Varlıkları 28 gün içinde kanıtlanabilir

Parçaları ekibi ile birlikte kurtardıklarını ifade eden Loeb, 'Yapay bir uzay aracı yapma şansımız var' dedi.

Uzaylılarla ilk temas! Varlıkları 28 gün içinde kanıtlanabilir

Bu ay sonunda elde edilecek sonuçların, insanların uzaylılarla 'ilk temasına' yönelik belirtileri 'kesin' olarak vereceğini söyledi.

Uzaylılarla ilk temas! Varlıkları 28 gün içinde kanıtlanabilir

Şu an için dört araştırma kurumunun ekipleri konuyla ilgili bilgilendiriliyor. Ayrıca ekiplerin ekipmanları da bu araştırmaya uygun bir hale getiriliyor.

Uzaylılarla ilk temas! Varlıkları 28 gün içinde kanıtlanabilir

Loeb, 'Bir ay içinde bu meteorun neyden yapıldığını ve teknolojik kökenli olup olmadığını öğreneceğiz' dedi.

Uzaylılarla ilk temas! Varlıkları 28 gün içinde kanıtlanabilir

İlk incelemelere göre çoğunlukla yaklaşık 0,1 ila 0,7 milimetre çapındaki demir kürelerden oluşan 50 parça, hem Loeb hem de ABD Uzay Komutanlığı'nın yaptığı değerlendirmeye göre Güneş sistemimizin dışından geliyor.

Loeb ve ekibi söz konusu nesneleri 'Yıldızlararası Meteor 1' olarak isimlendirdi. Ancak NASA'ya göre yapının ismi CNEOS 20140108.

Loeb'in açıklamalarına göre meteor sahip olduğu itici güçleri nedeniyle Güneş'in yakınında bulunan yıldızların yüzde 95'inden daha hızlı hareket ediyor.

Uzaylılarla ilk temas! Varlıkları 28 gün içinde kanıtlanabilir


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulunuyor
Aytuğ Atıcı'dan CHP yönetimine zehir zemberek sözler: Partiyi bu hale getiren zihniyetin toparlaması beklenemez
Ekrem İmamoğlu değişim için tura çıktı! Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı: Toplumdan uzak olan…
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Gündemde hangi başlıklar var?
Kocaeli'de Derince Limanı'nda patlama sesi
Mustafa Sarıgül İBB Başkanlığı hakkında ilk kez konuştu… Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verdi: Vefalı adamımdır!
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’dan Yavaş’a çok sert tepki
İZSU'nun ihmalkarlığı pahalıya patladı! Menemen'de yaz ortasında iki mahalleyi su bastı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan AB mesajı: Türkiye'siz küresel bir aktör olamaz
CHP’de konuşma yasağı! Kemal Kılıçdaroğlu’ndan vekillere talimat: Fikrini söyleme… Her soruya cevap verme
CHP'de Sezgin Tanrıkulu da tarafını seçti! 'Seçmenimiz öfkeli' diyerek açıkladı
İBB'ye ait itfaiye aracının ihbara giderken motoru yandı
AK Parti'den yerel seçimde 4 aşamalı plan! Başkan Erdoğan il ziyaretlerini artıracak
İşte İBB'nin hortum dosyası! İhaleler üzerinden dev vurgun: CHP'li İmamoğlu için soruşturma izni
Yunan'ın aklında tek soru: Türkiye'nin cephaneliğinde ne var? 4 füze sistemi ön plana çıktı
CHP kongresinde acı olay: Başkan adayı Faruk Özdemir seçimler sırasında kalbine yenik düştü
41 kişi görevinden istifa etmişti! Kurucu başkandan zehir zemberek sözler: Parti birkaç kişinin piyonu oldu
Kılıçdaroğlu'ndan CHP tabanına mesaj: Değişim kişiyle değil, ilkeyle olur!
AK Parti'den İsveç'teki provokasyona sert tepki: Şiddetle kınıyoruz
Depremin vurduğu 11 ile 680 bin konut: Bir yılda hak sahiplerine teslim edilecek
Müjde! Bu hafta yağış geliyor

Müjde! Bu hafta yağış geliyor

Köyde ilginç gelenek: Çoğunun haberi yok, gelince öğreniyorlar

Köyde ilginç gelenek: Çoğunun haberi yok, gelince öğreniyorlar

İstanbul’da 'meteor düştü' iddiası: Görüntüler heyecana yol açtı

İstanbul’da 'meteor düştü' iddiası: Görüntüler heyecana yol açtı

Uzaylılarla ilk temas! Varlıkları 28 gün içinde kanıtlanabilir

Uzaylılarla ilk temas! Varlıkları 28 gün içinde kanıtlanabilir

Musk duyurdu: 'Kafes dövüşünü' canlı yayınlayacak

Musk duyurdu: 'Kafes dövüşünü' canlı yayınlayacak

Rakamlar çok yüksek: Türkler Instagram'da aylık 21 saat vakit geçiriyor

Rakamlar çok yüksek: Türkler Instagram'da aylık 21 saat vakit geçiriyor