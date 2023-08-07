Uzaylılarla ilk temas! Varlıkları 28 gün içinde kanıtlanabilir

Harvard'daki bir üst düzey fizikçİ, dünya dışı zeki yaşamın varlığını bilimsel olarak 28 günde kanıtlayabileceğini iddia ediyor.Profesör Avi Loeb'e göre 2014 yılında Pasifik Okyanusu'na düşen meteor benzeri bir UFO'nun kaza alanından kurtarılan küçük metal parçaları potansiyel olarak bir tür yapay alaşım haline gelecek kadar güçlü.Parçaları ekibi ile birlikte kurtardıklarını ifade eden Loeb, 'Yapay bir uzay aracı yapma şansımız var' dedi.Bu ay sonunda elde edilecek sonuçların, insanların uzaylılarla 'ilk temasına' yönelik belirtileri 'kesin' olarak vereceğini söyledi.Şu an için dört araştırma kurumunun ekipleri konuyla ilgili bilgilendiriliyor. Ayrıca ekiplerin ekipmanları da bu araştırmaya uygun bir hale getiriliyor.Loeb, 'Bir ay içinde bu meteorun neyden yapıldığını ve teknolojik kökenli olup olmadığını öğreneceğiz' dedi.İlk incelemelere göre çoğunlukla yaklaşık 0,1 ila 0,7 milimetre çapındaki demir kürelerden oluşan 50 parça, hem Loeb hem de ABD Uzay Komutanlığı'nın yaptığı değerlendirmeye göre Güneş sistemimizin dışından geliyor.Loeb ve ekibi söz konusu nesneleri 'Yıldızlararası Meteor 1' olarak isimlendirdi. Ancak NASA'ya göre yapının ismi CNEOS 20140108.Loeb'in açıklamalarına göre meteor sahip olduğu itici güçleri nedeniyle Güneş'in yakınında bulunan yıldızların yüzde 95'inden daha hızlı hareket ediyor.