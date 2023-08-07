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Suriye sınırından yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmek isteyen 2 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmek isteyen biri PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu 2 kişinin yakalandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şanlıurfa'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Ekleme: 7.08.2023 - 10:17 Güncelleme: 7.08.2023 - 10:21 / Editör: Ozge Selin
Suriye sınırından yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmek isteyen 2 kişi yakalandıMilli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmek isteyen biri PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu 2 kişinin yakalandığını bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Şanlıurfa'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.' ifadelerine yer verildi.

Suriye sınırından yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmek isteyen 2 kişi yakalandı
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