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Sarıyer'de korkunç olay! Kalaşnikof ile pusu kurup öldürdüler

İstanbul Sarıyer'de kan donduran bir olay meydana geldi. Bahçeköy Orman Yolu'nda motosikletle seyreden 2 kişiye kalaşnikof ile saldırı düzenlendi. Kanlı saldırıda iki kişi yaşamını yitirirken, olay yerine gelen polis ekipleri, yol kenarında 14 adet kalaşnikof kovanı ile tabanca ele geçirdi. İşte detaylar...

Ekleme: 7.08.2023 - 14:47 Güncelleme: 7.08.2023 - 14:56 / Editör: Ozge Selin
Sarıyer'de korkunç olay! Kalaşnikof ile pusu kurup öldürdülerOlay, saat 03.00 sıralarında Sarıyer Bahçeköy Orman Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre orman yolunda 10 AID 542 plakalı motosikletle seyreden sürücü Abdülmelik Ateş ve Şakir Zana'nın önü, mesire alanı önünde pusu kurulan saldırganlar tarafından kesildi. Motosikletli iki kişiye, kalaşnikoflu şahıslar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Şahısları kurşun yağmuruna tutan saldırganlar ardından hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Saldırının ardından motosiklet üstündeki Ateş ile Zana, yere yığılırken, motosiklet ise yol kenarına savruldu.

KANLI PUSU: 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından mesire alanındaki güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaptığı çalışmada saldırıya uğrayan 2 şahsın beyaz bir minibüs ile hastaneye götürüldüğü bilgisine ulaştı. Devam eden çalışmalarda ise yol kenarında çalışır halde motosiklet gören polis ekipleri, yol kenarında ise 14 adet kalaşnikof kovanı ile tabanca ele geçirdi.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Maslak'taki özel bir hastaneye götürüldüğü tespit edilen Ateş ve Zana'nın hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı. Ayrıca olayla ilgili Burak E.'nin de olayda elinden yaralandığı belirlendi. Saldırının ardından olay yeri inceleme ekipleri, hayatını kaybedenlerin getirildiği minibüste ve olay yerinde bir süre inceleme yaptı. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği polislerinin çalışmaları yürüttüğü öğrenildi.

RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, hastane önünde yaptığı denetimde şüphe üzerine bir araca durdurdu. İçindeki Mesut A.'nın üst aramasını yapan polis, ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Ayrıca hastaneden çıkan bir şahıstan şüphelenen polis, park halindeki araçtan silah alan Burhan Ü.'nün de üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan iki şahıs emniyete götürüldü.



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