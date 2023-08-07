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Mustafa Sarıgül İBB Başkanlığı hakkında ilk kez konuştu… Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verdi: Vefalı adamımdır!

CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı değişim krizi hız kesmeden devam etti. Kemal Kılıçdaroğlu bir zamanlar oğlum dediği ancak şimdilerde koltuk kavgası yaşadığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üzerini çizdi. Yerel seçimlerde İmamoğlu'nun yerine başka bir ismi aday göstereceği iddia edildi... O ismin de CHP'li Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül olduğu söylentileri gün geçtikçe güçlendi... İBB adaylığı hakkındaki iddialar karşısında ilk kez konuşan Sarıgül, her zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olduğunu söyledi. 'Vefalı adamımdır' diyerek Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderen Mustafa Sarıgül, İBB Başkanlığı için şunları söyledi: Ben bir kere o makama aday oldum...

Mustafa Sarıgül İBB Başkanlığı hakkında ilk kez konuştu… Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verdi: Vefalı adamımdır!
Ekleme: 7.08.2023 - 12:35 Güncelleme: 7.08.2023 - 13:06 / Editör: Ozge Selin
Mustafa Sarıgül İBB Başkanlığı hakkında ilk kez konuştu… Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verdi: Vefalı adamımdır!
CHP'de seçimlerin ardından sular durulmadı. Yenilginin sebebi olarak gösterilen Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa baskıları arttı. İlk olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'değişim şart' diyerek kazan kaldırdı. Genel Başkan olmak için Kılıçdaroğlu'na karşı gizli darbe toplantıları bile planladı…


Mustafa Sarıgül İBB Başkanlığı hakkında ilk kez konuştu… Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verdi: Vefalı adamımdır!

29 Mayıs'tan beri krizin bitmediği partide, Kemalciler ve Ekremciler arasında büyük kavga başladı.

Mustafa Sarıgül İBB Başkanlığı hakkında ilk kez konuştu… Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verdi: Vefalı adamımdır!

Koltuğunu korumak için hamleler yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun aralarındaki koltuk savaşı nedeniyle Ekrem İmamoğlu'nun üzerini çizdiği hatta İBB Başkanlığına aday göstermeyeceği iddiaları ortaya atıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı adaylığına Mustafa Sarıgül'ü göstereceği söylentileri hızla yayıldı.

Mustafa Sarıgül İBB Başkanlığı hakkında ilk kez konuştu… Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verdi: Vefalı adamımdır!

Hatta seçim öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren gazeteci Fatih Altaylı, Mustafa Sarıgül'ün İBB Başkanlığına, oğlu Emir Sarıgül'ün CHP'nin İstanbul Eyüpsultan ilçesine, eski eşi Aylin Kotil'in ise İstanbul'un Şişli ilçesinden belediye başkan adayı olacağını yazdı…

Mustafa Sarıgül İBB Başkanlığı hakkında ilk kez konuştu… Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verdi: Vefalı adamımdır!

Bunun üzerine suskunluğunu bozan Mustafa Sarıgül, Fatih Altaylı ile yaptığı konuşmada iddiaları yalanlasa da 'Vefalı adamımdır' çıkışı yaptı.

Seçim öncesinde ve sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'na destekte sınır tanımayan hatta CHP liderine en yakın isimlerden biri haline gelen Sarıgül, İBB Başkanlığı iddialarını 'Külliyen palavra. Ne benim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olma niyetim var, ne de Sayın Genel Başkan'ın aklında böyle bir düşünce var.

Mustafa Sarıgül İBB Başkanlığı hakkında ilk kez konuştu… Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verdi: Vefalı adamımdır!

Ne de böyle bir şeyi konuştuk. Gündemde böyle bir konu yok. Ben bir kere o makama aday oldum. Bitti. Seni temin ediyorum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı falan olmayacağım. Söz konusu bile değil, lafı bile geçmedi. Geçmeyecek' ifadelerini kullandı.

Parti içindeki Kılıçdaroğlu'na tepki ve değişim krizini de yorumlayan Sarıgül, açık açık Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olduğunu vurguladı. 'Bugün bu tartışmaların dışındayım, Kemal Bey'in yanındayım.

Ona destek oluyorum. Moral bulsun diye kendisini Erzincan'a davet ettim. O da kalktı geldi. Örgütçüyümdür. Güzel bir gezi organize ettik. Çok destek gördü, mutlu oldu' ifadesini kullandı.

Mustafa Sarıgül İBB Başkanlığı hakkında ilk kez konuştu… Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verdi: Vefalı adamımdır!

Mustafa Sarıgül, Oğlu Emir Sarıgül'ün Eyüpsultan adaylığına da sıcak baktığını vurguladı.



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