LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarını açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, LGS kapsamında yerleştirmeye esas nakil sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden açıklandığı duyuruldu.LGS (Liselere Geçiş Sistemi) kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları bugün açıklandı. Sonuç duyurusunda; "LGS Kapsamında Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçları Açıklandı" denildi. İkinci nakil tercih başvuruları, 31 Temmuz ile 4 Ağustos arasında alınmıştı.Boş kalan kontenjanlar ve hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos'ta alınacak.Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22-25 Ağustos'ta alacak. 31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.