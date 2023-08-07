Kongre kavgası CHP’li Başkanın vicdanını kör etti: Listesine oy vermeyen belediye çalışanını kovdurdu

CHP'li Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu'nun, siyasi geçmişi ve ailesi hakkındaki iddialar parti içindeki dinamikleri ve seçim öncesi atmosferi etkilemeye devam ediyor.Kesimoğlu'nun CHP'nin genel başkanlığı için Muharrem İnce'ye gösterdiği destek parti içinde spekülasyonlara neden olmuştu. Şimdi de Kesimoğlu'nun Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar sonrası CHP'ye dönmesi, dikkat çekti.Kesimoğlu'nun oğlunun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde özel kalemde çalıştığı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından nişanının takıldığı öne sürüldü. Bu durum, Kesimoğlu'nun siyasi tercihlerini ve ilişkileri konusunda da soru işaretlerine neden oldu.Kesimoğlu'nun Kırklareli'deki belediye yönetimindeki tutumu da bir diğer dikkat çeken olaylar arasında. İddialara göre, Kesimoğlu'nun aday gösterilmesi durumunda AKP veya MHP'nin seçimi kazanacağına dair söylentiler yaygınlaştı.Diğer yandan, CHP Parti Eğitmeni ve Kılıçdaroğlu Gönüllüleri Kırklareli İl Koordinatörü olan Beyza Çam ve annesi Gülçin Çam hakkında da çarpıcı iddialar gündeme geldi.Gençlik Kolu'nda görev alan Beyza Çam'ın, Kesimoğlu'nun desteklediği listeyi desteklemediği ve bunun sonucunda annesinin belediyede taşeron olarak çalıştığı işten çıkarıldığı iddia edildi.Bu gelişmelerin ardından CHP'nin nasıl bir tutum sergileyeceği ise merak konusu oldu