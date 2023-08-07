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Kızı acı haberi sosyal medyadan duyurdu: Erkin Koray hayatını kaybetti

Uzun süredir Kanada'nın Toronto şehrinde yaşayan rock müziğin efsanevi ismi Erkin Koray (82) hayatını kaybetti. Kızı acı haberi sosyal medyadan duyurdu.

Ekleme: 7.08.2023 - 22:33 Güncelleme: 7.08.2023 - 22:39 / Editör: Ozge Selin
Kızı acı haberi sosyal medyadan duyurdu: Erkin Koray hayatını kaybettiTürk rock müziğinin efsanevi ismi 82 yaşındaki Erkin Koray, uzun süredir yaşadığı Kanada’nın Toronto şehrinde hastaneye kaldırıldı.

Akciğeriyle ilgili rahatsızlıklarının yanı sıra yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarıyla savaşan Erkin Koray’dan akşam saatlerinde üzen haber geldi. Rock müziğin efsanevi ismi Erkin Koray (82) hayatını kaybetti. Kızı acı haberi sosyal medyadan duyurdu.

Cemalim, Fesupanallah, Çöpçüler gibi unutulmaz şarkılara imza atan Erkin Koray, Anadolu rock müziğinin efsane isimlerinden biri. .

Uzun zamandır Kanada'da yaşayan usta sanatçının akciğer rahatsızlığı yaşadığı öğrenildi. Usta sanatçı Anadolu'nun kültürel mirasını da korumaya katkıda bulunmuş, birçok türküyü yeniden düzenlemiş ve dinleyiciyle buluşturmuştu.

Kızı acı haberi sosyal medyadan duyurdu: Erkin Koray hayatını kaybetti

ERKİN KORAY'IN HASTALIĞI NEYDİ?

Rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray hastaneye kaldırılmıştı. Uzun zamandır Amerika'da yaşayan usta sanatçının akciğer rahatsızlığı yaşadığı öğrenildi.

ERKİN KORAY KİMDİR?

Mustafa Erkin Koray 24 Haziran 1941 tarihinde İstanbul Kadıköy'de doğmuştur. Anadolu rock, psychedelic rock ve hard rock türünde çok sayıda özgün eseri bulunmaktadır. Sanatçı, Anadolu'nun kültürel mirasını da korumaya katkıda bulunmuş, birçok türküyü yeniden düzenlemiş ve dinleyiciyle buluşturmuştur.

Özgün çalışmaları, Doğu ve Batı müziklerinde yaptığı çalışmalarla birçok müzisyeni etkilemiştir. Cemalim, Köprüden Geçti Gelin gibi çalışmaları ile Türk halk müziği, Nihansın Dideden, Kıskanırım gibi parçalar ile Türk sanat müziği eserlerini yorumlayarak Anadolu rock tarzında eserler vermiştir.

Şaşkın (Ala Ain Moulayiteen) (Dabke), Estarabim, Çöpçüler, Fesuphanallah gibi Arabesk-rock parçaların yanında, Mesafeler, Yağmur gibi psychedelic rock'a uzanan ve Krallar, Akrebin Gözleri, Öfke gibi metal müzik olarak nitelendirilebilen birçok çalışmaya imza atmıştır. 1960'ların sonuna doğru, bağlamanın sesini müzik yapılan mekânlarda daha çok duyurmak ve rock müziğinde de kullanabilmek için elektro bağlamayı Orhan Gencebay ile geliştirmiştir.
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