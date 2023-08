Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’dan Yavaş’a çok sert tepki

Kahraman Kazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve ekibi tarafından Kahramankazan’da kaderine terk edilen projelere tepki gösterdi.Serhat Oğuz, “ASKİ ciddi bir kan kaybı yaşadı. Operasyon kabiliyetini yitirdi. Tecrübeli personel üzerinden devr-i sabık yaratıldı. İş bilenler atıl durumlara getirildi. Bugün ASKİ iş yapamaz hale getirildi. ASKİ Kahramankazan’da 22 milyonluk iş yaptı görünüyordu. Ama burada tek bir çivi çakılmadı. Kahramankazan Açık Oto Pazarı da aynı durumda. 2 yıldır burası atıl duruyor. Buraya çok emek harcandı. Yüzlerce kamyon toprak serildi. Yakılan mazot, iş gücü, harcanan zaman hepsi boşa gitti. Şu anda bu alan çökmeye başladı. Atılan asfalt ayrılıyor. 5 litre pet şişenin girebildiği yarıklar oluşmaya başladı. Biz burayı sahiplenmek istedik. Derleyip toparlayalım değerlendirelim istedik. Ancak ona da karşı çıktılar. Bu yılın başında alınan kararla Kahramankazan’da bulunan yolların yüzde 80’ini kendi yetki alanlarına dâhil ettiler. Ama şu anda her üç yolun ikisi atıl durumda. Bu yollarla ilgili ihale yapıldı. Şirket ihaleyi kazandı. Ama hala bir çalışma yok. Hastane kuruldu asfalt atılmadı. Okullar yapıldı asfalt yok. TOKİ’nin önünden geçen yollarda asfalt yok. Ben buradan Yavaş’a çağrıda bulunuyorum. Eğer 30 gün içerisinde ABB saydığım bu projelerin etrafındaki yollar asfaltlamazsa biz kendi imkânlarımız ile bunu yapacağız.” şeklinde konuştu.Kahramankazan kent meydanı, Kahmramankazan Açık Oto Pazarı ve asfaltlanmayan yollarla ABB tarafından görmezden gelinirken Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Yavaş’a çağrıda bulundu. Oğuz, “Yavaş 30 gün içinde kendi yetki alanında bulunan yolları asfaltlamaya başlamazsa bu yolları kendi imkânlarımızla biz asfaltlayacağız” dedi.Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazan’ı görmezden gelen ABB Başkanı Mansur Yavaş’a çok sert tepki gösterdi.Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Kahramankazan Kent Meydanı inşaat sahasından ana isale hattı geçiyordu. Bu hattın kaldırılması ile ilgili arkadaşlarımız ihaleden önce ASKİ’ye gereken bilgileri verdi. Daha sonra biz ihalemizi yaptık. 120 metrelik boru hattının kaldırılması ASKİ için zor bir iş değil 15 günde halledilecek bir işti. Ancak 1 sene ASKİ bu işi yapmadı. Ardından işi yaptılar ama bize de 1 senelik bir zaman kaybı yaşattılar. İnşallah en kısa sürede kent meydanımızı Kahramankazanımıza yakışır şekilde hizmete açacağız. Ayrıca bugün baktığımız zaman sadece burada değil Ankara genelinde ASKİ’nin zayıflığı yüzünden birçok sorun var. ASKİ yıllardır Ankara’ya alt yapıdan, kanalizasyona kadar birçok konuda hizmet veren bir kurum. Bakıldığı zaman şu anda ASKİ’de kabiliyet zafiyeti var. Özellikle son dönemlerde ASKİ ciddi bir kan kaybı yaşadı. Operasyon kabiliyetini yitirdi. Tecrübeli personel üzerinden devr-i sabık yaratıldı. İş bilenler atıl durumlara getirildi. Bugün ASKİ iş yapamaz hale getirildi. ASKİ Kahramankazan’da 22 milyonluk iş yaptı görünüyordu. Ama burada tek bir çivi çakılmadı. Biz bu konuyu ABB meclisine taşıdıktan hemen sonra ASKİ burada mazgalları döşemeye başladılar. Yavaş’ın siyasi hesapları ve Ankara dışında her konuya dahil olması personeli çok etkiledi. Yavaş yüzünden Ankara kaybetti. Yavaş bir genel seçim kaybetti ama Ankara yıllarını kaybetti.” dedi.ABB tarafından kaderine ter edilen ve atıl duruma düşen Kahramankazan Açık Oto Pazarına ilişkin de konuşan Oğuz, “Şehrimize yapılan her türlü yatırıma biz memnun oluruz. Bunu kim yaparsa yapsın. ABB buraya açık oto pazarı yapmak istedi. Sevinçle karşıladık. Ancak bugün gelinen noktada 2 yıldır burası atıl duruyor. Buraya çok emek harcandı. Yüzlerce kamyon toprak serildi. Yakılan mazot, iş gücü, harcanan zaman hepsi boşa gitti. Şu anda bu alan çökmeye başladı. Atılan asfalt ayrılıyor. 5 litre pet şişenin girebildiği yarıklar oluşmaya başladı. Biz burayı sahiplenmek istedik. Derleyip toparlayalım değerlendirelim istedik. Ancak ona da karşı çıktılar. Yavaş burayı bitireceğini, açacağını söyledi ama onu da yapmadı. ABB Meclis toplasında bu konuyu da dile getirdim. Hemen arkasından modifiyeli araba tutkunlarına burada bir gösteri yaptılar. Biz buranın aktif kullanılmasını istiyoruz. Ancak bugün burada bırakın çalışma yapmayı bir bekçisi bile yok. ‘Ben yetim hakkı yemek’ diyen bir kişinin bunu yapması çok yanlış.” şeklinde konuştu.ABB’nin kendi yetki alanlarında bulunan asfaltları da yapmadığını belirten Oğuz, “ABB ciddi bir asfalt ihalesi yaptı. Bu ihale bizi umutlandırdı. Çünkü bu yılın başında alınan kararla Kahramankazan’da bulunan yolların yüzde 80’ini kendi yetki alanlarına dahil ettiler. Biz sadece geçen sene kendi imkanlarımızla 45 bin metre küp asfalt attım. O yolların hepsi şu anda ABB’nin yetki alanında. Helal olsun biz vatandaşımıza hizmet için yaptık o yolları. Ama şu anda her üç yolun ikisi atıl durumda. Bu yollarla ilgili ihale yapıldı. Şirket ihaleyi kazandı. Ama hala bir çalışma yok. Hastane kuruldu asfalt atılmadı. Okullar yapıldı asfalt yok. TOKİ’nin önünden geçen yollarda asfalt yok. Ben buradan Yavaş’a çağrıda bulunuyorum. Eğer 30 gün içerisinde ABB saydığım bu projelerin etrafındaki yolları asfaltlamazsa biz kendi imkânlarımız ile bunu yapacağız.” ifadelerini kullandı.Yavaş’ın 4 buçuk yılını da değerlendiren Oğuz şunları söyledi; “ABB’ye Mansur Yavaş geldiği günden beri sistemini kuramadı. ABB yolgeçen hanına döndü. 750 milyonluk asfalt ihalesi yapıldı. Bir asfalt yapılmadı. Ayrıca Yavaş kadro kuramadı. Mansur Yavaş insan yönetememektedir. Bu yüzden belediyenin devasa bütçesi Ankaralılara hizmet olarak yansımadı. Belediyede kaçak var. Ankara halkının zamanı israf ediliyor. İlk göreve başladığı zaman Yavaş’a doğrunun her zaman yanındayız dedik. Biz hakikatleri söyledik Yavaş bizi yanlış anladı. Derman belediyeciliği dediniz Ankaralının dermanını kesti. Biz eleştirdik Kahramankazan’a ceza yazdı. Uyardık geri adım attı. Sosyal yardımları vermeyeceğiz dediler, uyardık geri adım attı. Merkez döküm sahasını kapattı. Açacaksınız dedik geri açtılar. Tarımsal hibe kestiler uyardık yanlış yapıyorsunuz dedik yanlışlarını anladılar tekrar vermeye başladılar. Sosyal hizmeti kestiler söyledik olmaz bu dedik 3 ay sonra tekrar sosyal hizmetlere başladılar. Biz hep yapıcı olmaya çalıştık. EYT’yi çözeceğim dedi emekli olanların haklarını hala veremedi. İnsanların alın teri yerlerde kaldı. Liyakatsiz adamlara iş yaptırmaya çalıştı. Onun çiftçiye vermediği tarımsal hibeyi biz verdik. Kendi çiftçimize 350 ton hibe verdik. Büyükşehir’in 3 katı hibe verdik.”ABB tarafından kiralanan araçlara da değinen Oğuz, “Şu anda ABB tarihinde en çok araç kiralanan dönemi yaşıyoruz. Kiralık araçlara ödenen rakam 509 milyon TL. Bu rakam Kahramankazan Belediyesi’nin bütçesinin iki katı demek. Yavaş kiralık araçları bitireceğini söylemişti. Biz göreve geldiğimizde kiraya ödediğimiz paralarla belediyemize araç aldık. Yavaş’ın tasarruf vaatleri oldu. Biz belki kiralık araç dönemi son bulur dedik ama olmadı. Yavaş genel seçimlerde maaş almayacağını söyledi ama bugün kiralık araçlara verilen para yanında kendi maaşı bir hiç. Tasarruf öyle yapılmaz. Sonra Yavaş ‘işçilerin haklarını ödeyemiyorum bana kredi verin’ diye meclise kredi talebinde bulunuyor. Kiralık araçlardan vazgeçilse bu işçilerin hakları rahat rahat verilirdi. Kaynakları verimli kullanma konusunda Yavaş’ın durumu hiç iyi değil. Bugün Yavaş 18 tane kreş yaptık diye övünüyor. Onlarıda yapmadı da hadi yaptı sayalım. 7 bakanlık bütçesine denk bütçeye sahip bir belediye başkanı 18 kreşle övünüyor. Ben Kahramankazan’a iki tane kreş yaptım sadece. Gündüz bakım evleri yaptım. Bugün bütün belediyeleri toplayıp iki ile çarpsak büyükşehirin bütçesi etmiyoruz. Ama Yavaş 18 kreşle övünüyor. Bugün Sayın Melih Gökçek’in yaptığı projelerin zekâtı yok ortada. Sosyal medya tanıtımlarına, reklamlara verilen paralardan vazgeçilse, kiralık araçlar azaltılsa, yapılmayan konserlere ödenen paralardan vazgeçilse Ankara’ya sıra gelir diye düşünüyorum. Bugün kaynak israfı çok fazla. Yavaş sınıfta kaldı. Harcanan paralar hizmete dönüşmüyor.” dedi.Kendi yaptıkları hizmetlerden bahseden Oğuz, “Öğrencilere burs veriyoruz. Yavaş köylere internet götürecekti. Yavaş’ın götürdüğü internetlerin çanakları çalışmıyor şu anda. Biz Kahramankazan Beledyesi olarak ilklere ima atıyoruz. Örneğin biz internet erişim ve alt yapı lisansı alarak şirketin kendisini kurduk. Türkiye’de şu anda 27 köyün internetini biz veriyoruz şu anda. 6 bin abonemiz var. Metropol ilçelerimizin belediyelerini biz veriyoruz. Bazı kamu kurumların interneti bizde. 500 fabrikanın interneti bizde. Bu hizmet başka hiçbir belediyede yok. Bununla da kalmadık. Kazan Bel Beton’u kurduk. Biz beton üretiyoruz. Beton mamulleri üretiyoruz. Üretmekle de kalmıyoruz ekim ayına kadar üretim bandımız dolu. Hepsini sattık. 30 çalışanımız var. Beş kuruş borçlanmadan yaptık bunu. Bugün satsan 250 milyon değere sahip bir şirketimiz var. Aylık ciromuz 15 milyon. Biz değer üretiyoruz. Hizmet üretiyoruz.” diye konuştu.