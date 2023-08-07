Kabine Toplantısı sona erdi: Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 3,5 saat sürdü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine sonrası millete seslendi.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:Kocaeli'deki patlamada yaralananlara Allah'tan şifalar diliyorum. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.Ülkemizin önündeki tarihi fırsat penceresini değerlendirmekte kararlıyız. Türkiye, asırlar sonra küresel sistemin en üst ligine yükselme imkanı elde etmiştir.Geçici veya dönemsel sıkıntıların yol açtığı parçalı bulutlu havalara güvenerek fitne yelkenlerini şişirmek isteyenler, her zaman olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır.AKBELEN MESAJI: KAMPANYALARI ÇEVRE HASSASİYETİ İLE İZAH EDEMEYECEĞİMİZ GERÇEKTİRÜlke ve millet olarak ne zaman ayağa kalksak milli birliğimize kast edildiğini görüyoruz. Gezi olaylarından 15 Temmuz darbe girişime kadar nice hadiseyi Akamete uğrattık.(Akbelen olayları ile ilgili) Bilindiği gibi kömür santralleri Avrupa ülkelerinin en önemli kaynağı haline geldi. Ülkemizde yürütülen kampanyaları çevre hassasiyeti ile izah edemeyeceğimiz gerçektir.Ülkemizin elektrik üretim tesislerinden biri olan Kemerköy termik santralinin yeni kömür üretim sahasıyla ilgili engelleme gayretleri... Güney Ege'de kullanılan elektriğin neredeyse 3'te 2'sini üreten bu santral ülkemiz ekonomisine 1 milyar dolar civarında katkı sağlıyor. Kesilecek ağaçların kat kat fazlası dikileceği açıklandı.Biz çevreci görünen marjinallere aldırmıyoruz, sadece işimize bakıyoruz. Biz AK Parti iktidarı olarak geldiğimizden bu yana milyarları aşan ağaç dikimleri yaptık.Son 21 yılda Türkiye, toplam 6 milyar 572 milyon fidanı toprakla buluşturarak bu alanda kırılması zor bir rekora imza atmıştır.'BİRBİRLERİNİ GIRTLAKLAYANLARIN BENCİLLİĞİ ASLA UNUTULMAYACAKTIR'Seçimlerin üzerinden 72 gün geçmesine rağmen muhalefet hala sandığın iradesini kabul etmiyor. Türkiye'nin en büyük talihsizliği basiret yoksunu bir muhalefeti olmasıdır. Biz bugünkü sorunları çözecek, yarınlarımızı daha güçlü hale getirecek programlar, projeler, çalışmalar peşinde koşarken kendi bireysel hırsları için âdeta birbirlerini gırtlaklayanların bencilliği asla unutulmayacaktır.Geçici veya dönemsel sıkıntıların yol açtığı parçalı bulutlu havalara güvenerek fitne yelkenlerini şişirmek isteyenler yine hüsrana uğrayacaklardır.Ülke genelinde depreme hazırlık amacıyla 6,5 milyon konutu daha dönüştürmeyi hedefliyoruz.Deprem bölgesinin yeniden imarını hızlandıracak Yerinde Dönüşüm Projemiz milletimiz tarafından memnuniyet karşılanmıştır. Kısa sürede projemize yapılan başvuru 160 bini aşmıştır.15 Ağustos'a kadar çadırlarda ve tesislerde kalan afetzedelerimizin tamamını konteynerlere taşımış olacağız.'ENFLASYONU TEK HANELİ RAKAMLARA YİNE BİZ İNDİRECEĞİZ'Enflasyonu %6'lara kadar düşüren de yine biz olduk. İç ve dış pek çok arızi meselenin üst üste gelmesiyle yükselen enflasyonu, Allah'ın izniyle yeniden tek haneli rakamlara yine biz indireceğiz.Meclisimizin açılmasıyla birlikte başta başörtüsü ve ailenin korunması düzenlemesi olmak üzere milletimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz.Cumhuriyetimizin 100. yılında Türk demokrasisini darbe anayasasından kurtararak sivil ve özgürlükçü bir anayasayla buluşturmak istiyoruz. Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla istişare içinde bununla ilgili hamlemizi önümüzdeki dönemde yapacağızFINDIK ALIM FİYATLARI BELLİ OLDUGiresun kalite fındık için kilogram başına 84 lira, levant kalite için kilogram başına 82 lira 50 kuruş olarak belirlenmiştirAlımlarda KG başına 1 lira 65 kuruştan başlamak üzere prim verilecektir. Üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum.