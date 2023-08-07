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İZSU'nun ihmalkarlığı pahalıya patladı! Menemen'de yaz ortasında iki mahalleyi su bastı

İZSU'nun ihmalkarlığı pahalıya patladı! Menemen'de yaz ortasında iki mahalleyi su bastı

İZSU'nun ihmalkarlığı pahalıya patladı! Menemen'de yaz ortasında iki mahalleyi su bastı
Ekleme: 7.08.2023 - 12:08 Güncelleme: 7.08.2023 - 12:09 / Editör: Ozge Selin
İZSU'nun ihmalkarlığı pahalıya patladı! Menemen'de yaz ortasında iki mahalleyi su bastı
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon şirketi İZSU içme suyu şebekesinde bakım onarın çalışması yapmayınca Menemen'de patlayan ana su borusu iki mahalleyi sular altında bıraktı. Yaz günü su baskını ile mağdur olan vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı.

2 MAHALLEDE SU BASKINLARI YAŞANDI

Menemenlileri susuz bırakan olay dün gece meydana geldi. Menemen'e içme suyu sağlayan ana isale hattında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü patlak meydana geldi. Boru patlağı nedeniyle Uğur Mumcu ve İsmet İnönü Mahallesi'nde cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekerken çok sayıda ev ve işyerini de su bastı. Bölgeye gelen İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) ekipleri suyu keserek onarıma başladı.İş makinesi ve vidanjörler yardımıyla ev ve işyerlerini basan sular tahliye edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

İZSU'nun ihmalkarlığı pahalıya patladı! Menemen'de yaz ortasında iki mahalleyi su bastı

İZSU: ÇALIŞMALAR KESİNTİSİZ SÜRÜYOR

Meydana gelen boru patlağı sonrası İZSU Genel Müdürlüğü konuya ilişkin açıklama yaptı. Arızanın giderilmesi için bölgede çalışmaların kesintisiz şekilde sürdüğüne dikkat çeken yetkililer, vatandaşların su kesintilerinden en az şekilde etkilenmesi için önlem alındığı söyledi.

Arızanın kuzey kaynaklarından İzmir'in merkezine su sağlayan ve Menemen ilçesinde yer alan 2 bin 200 milimetrelik taşıyıcı hatta meydana geldiğini belirten yetkililer patlayan hattan su alan yerleşim yerlerinin Tahtalı Barajı, Halkapınar Kuyuları, Menemen Kuyuları ve Balçova Barajı'ndan alınan su miktarları artırılarak takviye edildiğini açıkladı.

İZSU'nun ihmalkarlığı pahalıya patladı! Menemen'de yaz ortasında iki mahalleyi su bastı
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