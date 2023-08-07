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Beyaz Gazete
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İstanbul'da çocuğunu döven anne gözaltına alındı

Akşam saatlerinde çocuklarına şiddet uygulayan vicdansız anne, komşuları tarafından uyarıldı. Bunun üzerine öfkelenen kadın, “Kendi çocuğumu öldürsem bile benim hakkımdır” dedi.

Ekleme: 7.08.2023 - 13:01 Güncelleme: 7.08.2023 - 13:02 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da çocuğunu döven anne gözaltına alındıÇocuğa şiddetin yeni adresi İstanbul.

Bu kez darp olayını gerçekleştiren ise bir anne...

Esenyurt ilçesinde yaşanan olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Piri Reis Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi.

İddiaya göre yabancı uyruklu kadın, birden fazla kez çocuklarına şiddet uyguladı. Küçük çocukların çığlıklarını duyan komşusu kadının kaldığı daireye seslenerek çağırdı.

Kadının dışarı çıkmasını bekleyen adam kendisini “Ufacık çocuk, yapmayın. Sesi bize kadar geliyor.” diyerek uyardı.

"Öldürsem bile benim hakkımdır"
Bunun üzerine anne, “Ben kendi çocuğumu öldürsem bile benim hakkımdır.” diyerek cevap verdi.

Şiddete uğrayan çocuğun çığlıkları ve annenin kan donduran sözleri ise yan dairede oturan komşularının cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Suçlamaları kabul etmedi
Videonun sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Ailenin bulunduğu siteye giden ekipleri anneyi ve iki çocuğunu karakola götürdü. Anne G.A suçlamaları reddederken, “Eşimi kaybettim, tek başıma iki çocuğumla yaşıyorum bazen tartışıyoruz çocuklarımla.” dediği öğrenildi.

Annenin ifadesinin alınmasına devam edildiği öğrenildi.

"İki yıldır bu sesleri duyuyoruz"
Yaşanan olayı cep telefonuna kaydeden komşu Ömer Şentürk ise şu ifadeleri kullandı:

Videoyu sosyal medyada paylaşan benim. İki yıldır devam ediyor bu olay. Konu ile alakalı yetkili mercilere bulunduk. Olayın bu şekilde olması bizleri de üzdü, küçücük bir çocuk. Vicdanen rahatsız olduğumuz için böyle bir yola başvurduk. İki yıldır bu sesleri duyuyoruz, annesi çocuklara şiddet uyguluyor. Bugün ise gelen seslerden sözlü ve fiziki bir şiddetin yine olabileceğini düşündük ve telefonu açarak yaşananları kaydettik.
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