İBB'ye ait itfaiye aracının ihbara giderken motoru yandı

CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), arızalarla ve zamlarla gündem olmaya devam ediyor.Megakentliler, sık sık hizmet alamamaktan yakınıyor.Öte yandan kentin en büyük sorunu haline gelen ulaşımda da arızalar bitmek bilmiyor.Yolda kalan vatandaşlar, yaşadıkları mağduriyetin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu adeta topa tutuyor.Tüm bunlar yaşanırken, İmamoğlu ise sorunları görmezden gelerek gündem dışı açıklamalarını sürdürüyor.Arıza ve ulaşım aksaklıkları devam ederken, kentte bir olay daha yaşandı.Bu kez itfaiye aracı arızalandı.Ekipler, araçlarla yangına müdahaleye giderken, İBB'ye ait itfaiye aracının motoru yandı.Yolda kalan araç, çekici tarafından çekildi. O anlara ait kareler de ortaya çıktı.Yaşananların ardından İBB'ye ait toplu taşımalar başta olmak üzere, yangın olayının sık yaşanması dikkat çekti.Bu durum, araçların denetlenmemesine ve bakımının yapılmamasına yorumlandı.Geçtiğimiz günlerde de çöp tankeri alevlere teslim olmuştu.Kısa sürede tankerin arka kısmına sıçrayan alevlerin ardından araç emniyet şeridine çekildi.Yangın söndürme çalışmaları tamamlanınca çöp tankerinin arka kısmının tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği görüldü.