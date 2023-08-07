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Beyaz Gazete
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Ekrem İmamoğlu değişim için tura çıktı! Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı: Toplumdan uzak olan…

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimlerde hayal kırıklığı yaşadı. Kendisi için oğlum gibi diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kazan kaldırdı. Değişim mesajı yayınladıktan sonra her fırsatta genel başkan olmak istediğini vurguladı. Şimdi de destek bulmak için Türkiye turuna çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'na memleketi Tunceli'den şu mesajı yolladı: Toplumdan uzak olan hiç kimse başarı elde edemez.

Ekrem İmamoğlu değişim için tura çıktı! Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı: Toplumdan uzak olan…
Ekleme: 7.08.2023 - 15:30 Güncelleme: 7.08.2023 - 15:38 / Editör: Ozge Selin
Ekrem İmamoğlu değişim için tura çıktı! Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı: Toplumdan uzak olan…
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde umduğunu bulamadı. Cumhurbaşkanlığı yardımcısı olma hayaline kapılan ve İstanbul'u unutup Türkiye'yi dolaşan İmamoğlu, yenilgiyle büyük bir hüsrana uğradı.

Ekrem İmamoğlu değişim için tura çıktı! Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı: Toplumdan uzak olan…

29 Mayıs sabahında ise 'değişim' mesajı vererek CHP liderliği için kolları sıvadı. 2019'dan bu yana İstanbul'a tek bir proje bile kazandıramayan Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı koltuk kavgası, CHP Genel Merkezi'ni karıştırdı.

Ekrem İmamoğlu değişim için tura çıktı! Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı: Toplumdan uzak olan…

Medya yolu ile Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı baskıyı artıran Ekrem İmamoğlu, sözleriyle de genel başkanı hedef aldı.

'Daha önce hiç seçim yenilgisi almadım' diyerek 13 yıllık genel başkanlığı boyunca tek bir seçimi bile kazanamayan Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderen İmamoğlu, yeni bir hamle yaptı.

CHP'de kurultay süreci devam ederken Türkiye turuna çıktı.

Ekrem İmamoğlu değişim için tura çıktı! Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı: Toplumdan uzak olan…

İlk olarak Elazığ'a giden Ekrem İmamoğlu, konuşmalarında yine 'değişim' vurgusu yaptı.

Ekrem İmamoğlu değişim için tura çıktı! Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı: Toplumdan uzak olan…

İmamoğlu'nun bir sonraki durağının da Tunceli olduğu vurgulandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili gelen bir soru karşısında bir süre duraklayan İmamoğlu, 'Öyle bir planlama yapmadık. Yapsaydık zevkle Genel Başkanımızla gelir, gezerdik. Genel Başkanımızın doğum yeri Nazımiye'ye de uğrayacağım.

Orada da çok değerli bir konuk evi bitirmiştik. Oradan sevgilerimizi, saygılarımızı Genel Başkanımızla paylaşacağız' ifadesini kullandı.

'TOPLUMDAN UZAK OLAN, BAŞARI ELDE EDEMEZ'

'Biz sahadan hiç çıkmadık, her daim sahadayız' diyen İmamoğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı: 14 yıldır sahada olmadığım saniye yok.

Ekrem İmamoğlu değişim için tura çıktı! Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı: Toplumdan uzak olan…

Vatandaşın arasında olmazsam huzursuz olurum. İnsanlardan beslenirsiniz, doğruları onlardan görürsünüz, eleştirileri onlardan alırsınız, dertleşirsiniz, yüzleşirsiniz ve kendinizi yenilersiniz. Toplumdan uzak olan hiç kimse başarı elde edemez.

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Ekrem İmamoğlu değişim için tura çıktı! Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı: Toplumdan uzak olan…
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