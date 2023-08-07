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Diyarbakır'da depremde yıkılan binanın sorumlusu tutulan 3 kişiye tahliye

Depremlerde yıkılan ve 48 kişinin hayatını kaybettiği, altında dershane ve spor salonu bulunan binaya ilişkin soruşturmada, binanın yıkılmasında sorumlulukları bulunmadığı tespit edilen 3 kişinin tahliyesine karar verdi.

Ekleme: 7.08.2023 - 10:30 Güncelleme: 7.08.2023 - 10:31 / Editör: Ozge Selin
Diyarbakır'da depremde yıkılan binanın sorumlusu tutulan 3 kişiye tahliye
Türkiye 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük yıkıma uğradı.

11 ilde hissedilen depremlerde 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.

Binlerce ev ise kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan depremin ardından yıkılan binalara ilişkin soruşma başlatıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının kentte depremde yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma, 'Deprem Soruşturma Bürosu'nda görevli bir cumhuriyet başsavcı vekili ve üç savcı tarafından sürdürülüyor.

Perde kolon olmadığı belirlendi
Depremde yıkılan ve 48 kişinin hayatını kaybettiği Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2. Sokak'taki Sözel Apartmanı'na ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda, onaylı betonarme projesine göre yapılması gereken SP1 betonarme perde kolonunun yerinde bulunmadığı belirlendi.

Bina inşaa edilirken kolon yapılmadı
Bu perde kolunun onaylı betonarme projesine aykırı olarak bina inşa edilirken hiç yapılmadığı tespit edildi.

Binanın altındaki dershane ve spor salonunda kolon kesilmediği belirlendi.

Raporda, binanın bodrum katındaki spor salonu ile binanın zemin ve 1. katındaki dershanede kolon kesilmesine dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

3 şüphelinin tahliyesi talep edildi
Soruşturma kapsamında kolon kesildiği, binanın statik yapısına etki edecek tadilat değişikliği yapıldığı iddiasıyla tutuklanan spor salonu işletmecileri C.Ç. ve M.D. ile dershane sahibi Ş.A. hakkında, avukatları tarafından bilirkişi raporuna istinaden sulh ceza hakimliğinden tahliyeleri talep edildi.

3 kişiye tahliye kararı
Talebi değerlendiren hakimlik, binanın yıkılmasında sorumlulukları bulunmadığını gerekçe göstererek, 3 kişinin tahliyesine karar verdi.

Soruşturmada gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol tedbiri uygulanan 2 şüpheliden dershane işletmecisi Ö.T.'nin binanın yıkılmasında sorumluluğu bulunmadığı gerekçesiyle, fenni mesul Ş.A. da 24 Mart'ta hayatını kaybettiğinden savcılığın talebi üzerine haklarındaki adli kontrol tedbiri sulh ceza hakimliğince kaldırıldı.

Müteahhit depremde hayatını kaybetti
 Binanın müteahhidi Celal İ. ise yaptığı Sözel Apartmanı'nın enkazında kalarak hayatını kaybetmişti.
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