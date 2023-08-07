Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan AB mesajı: Türkiye'siz küresel bir aktör olamaz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 14. Büyükelçiler Konferansı'nın resmi açılış töreni açılışında konuştu. Türkiye dış politikasına yönelik değerlendirmelerde bulunan Bakan Fidan, 'Türkiye'nin AB üyelik sürecinin akamete uğratılmış olması stratejik bir körlüktür. Türkiye'siz AB'nin gerçek manada küresel aktör olamayacağını vurgulamak istiyoruz. Bazı NATO ülkelerinin Suriye ve Irak'ta PKK ile olan iş birliğine son vermeleri gerektiği çağrısını yineliyoruz.Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik çalışmalar sürecek.' dedi.Bakan Fidan'ın açıklamaları şu şekilde;Türkiye önde gelen devletlerden biridir...Bölgemizde güvenlik huzur ve istikrara en büyük tehdit terör örgütleridir. Biz terör örgütleri ve onlara destek verenlere göz açtırmayacağız ve alan da bırakmayacağız.Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için çalışmayı sürdüreceğiz. Dünya üzerinde her haneye etki eden tahıl krizinin çözülmesi için çabamızı sürdüreceğiz.Yunanistan ile ihtilaflı meselelerde mevcut samimi atmosferi sürdüreceğimize inanıyoruz. Milli davamız Kıbrıs konusunda duruşumuz nettir. Eşitlik temel politikamız… Ege ve Doğu Akdeniz'de hak ve çıkarlarımızı korumaya devam edeceğiz.Türkiye'yi bir takım farazi, tarihten kopuk altı boş kavramlar geliştirerek hasım olarak nitelemek balkanlarda yapılabilecek en vahim hatadır. Bütün balkan ülkelerinin AB ve NATO üyeliklerinin konuşulduğu ortamda Türkiye'nin AB üyelik sürecinin akamete uğratılmış olması stratejik bir körlüktür. Türkiye'siz AB'nin gerçek manada küresel aktör olamayacağını vurgulamak istiyoruz. Bazı NATO ülkelerinin Suriye ve Irak'ta PKK ile olan iş birliğine son vermeleri gerektiği çağrısını yineliyoruz.Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik çalışmalar sürecek.