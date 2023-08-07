Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Gündemde hangi başlıklar var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, dış politika ve ekonomi gündemiyle Beştepe'de toplandı.Toplantı saat 15.10'da başladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve Rusya tarafından tek taraflı durdurulan tahıl koridoru anlaşması öncelikli gündem başlıkları arasında yer alacak.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu ay içinde Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirmesi planlanıyor. O ziyaret öncesinde kabinede tahıl sevkiyatının yeniden başlatılması için ne gibi adımlar atılabileceğine ilişkin değerlendirme yapılması da bekleniyor.Toplantıda ekonomi de önemli gündem başlıklarından olacak. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da 50'den fazla yabancı yatırımcının yer aldığı bir toplantıya katılmıştı. Hem o toplantının yansımaları hem de Türkiye'ye daha fazla yabancı yatırımcı çekebilmek için atılacak adımlar ele alınacak. Son enflasyon rakamları çerçevesinde alınabilecek ek tedbirler de masada olacak.1 Ağustos tarihinde memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yılı maaşları için başlayan toplu sözleşme görüşmeleri de kabinenin gündeminde. Toplu sözleşme sürecinde 14 Ağustos'ta gerçekleşecek ikinci randevu öcesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kabine üyelerini bilgilendirecek.Deprem felaketinin ardından 6 ay geride kaldı. Kabinede hem yardım hem de yeniden inşaa sürecine ilişkin bakanların sunumları eşliğinde genel bir değerlendirme yapılacak.Kabine toplantısında yurt içi ve sınır ötesinde sürdürülen terörle mücadele operasyonları ile İsveç başta olmak üzere bazı Batı ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik peş peşe düzenlenen saldırılar da görüşülecek.Terör örgütü mensuplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan çirkin eylemlerine karşı atılacak adımlar değerlendirilecek.