CHP'de Sezgin Tanrıkulu da tarafını seçti! 'Seçmenimiz öfkeli' diyerek açıkladı

Seçimlerin ardından 'değişim' tartışmalarının başladığı CHP'de sular durulmuyor. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, katıldığı bir programda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı 'değişim' tartışmalarına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.Tanrıkulu, 'Bizim meselemiz, ben daha önceki görüşlerimi de söyledim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin meselesi, kendi üyelerini tatmin edecek bir süreç değil.Partimizin meselesi, bize oy vermiş ve oy verebilecek bütün seçmeni tatmin edebilecek bir öz eleştiri mekanizmasını devreye sokmuş olmasıydı. Ama sokamadık maalesef.Dolayısıyla, üyelerimizle bir kurultay sürecini başlattık. Bir milyon 300 bin üyemiz var ama onu da ifade edeyim. Mahalle kongreleri yapıldı.İstanbul'da, büyük kentlerde üyelerimizin çok az bir kısmı ilgi gösterdi. Bu da bir gerçek aynı zamanda. Dolayısıyla başka bir mekanizmanın hızla devreye sokulması lazım ki, bunu parti meclisinde önümüzde seçmenimizin öfkesini ortadan kaldıracak, yeniden sandığa gidecek esaslı bir yol haritasını önümüze koyabileceğimiz bir sürecin olması lazım. Tabi ki bu değişimden ve yenilenmeden geçiyor.' ifadelerini kullandı.