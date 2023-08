CHP’de konuşma yasağı! Kemal Kılıçdaroğlu’ndan vekillere talimat: Fikrini söyleme… Her soruya cevap verme

CHP'de seçim yenilgisinin ardından sular durulmadı. Tepkilerin merkezindeki Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğunu korumak için hamle üstüne hamle yaptı. Parti içinde istifasını isteyen muhaliflere karşı da sıkı tedbirler aldı. CHP Sosyal Medya ve Medya Planlama Birimi'nin yayınladığı yeni rapora göre Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekillerine açık açık 'konuşma yasağı' uyguladı. Televizyona çıkmadan partiden izin alması istenen milletvekillerinin bireysel fikirlerini söylemesi de yasaklandı... Yasak listesinde "Her soruya cevap vermeyin, dini konulara girmeyin" ifadeleri de yer aldı...

Cumhuriyet Halk Partisi, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından karıştı… İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı değişim rüzgarı, genel merkezde oldukça sert esmeye başladı.CHP'de genel başkanlık krizi yaşanırken koltuğunu korumak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, hamle üstüne hamle yaptı.Partiden gelen 'istifa' seslerini görmezden gelen Kemal Kılıçdaroğlu, kaybedilen seçimi başarı olarak yorumladı. Her fırsatta kendisini eleştiren CHP'li vekillere yönelik de baskıyı artırdı…Bugün, CHP Sosyal Medya ve Medya Planlama biriminden partili vekil ve yöneticilere gönderilen haftalık bilgilendirme raporu, parti içindeki baskının kanıtıydı…Parti içinde kendisine muhalif isimleri susturmaya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu, skandal kararlara imza attı.CHP'li vekillerin televizyona çıkmadan önce Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikaları Genel Başkan Yardımcılığı'na bilgi vermeleri istenmesi dikkatlerden kaçmadı.CHP'li milletvekillerine adeta konuşma yasağı uygulanırken parti yönetimi CHP'li vekillerden kutlama mesajlarının dışında dini konulara girmelerini de yasakladı.Haftalık bilgilendirme raporunda, milletvekillerinin kişisel söylemlerini ve fikirlerini de açıklaması yasaklandı.Konuyla ilgili raporda 'Söylemleriniz tamamen doğru olabilir fakat onun yeri, zamanı ve kime söylendiğidir. Püf noktası, kimin, ne zaman ve nerede söylediğidir. Sosyal medya hesaplarından yapılacak paylaşımlarda bireysel görüşler yerine parti politikasına uygun söylemler tercih edilmeli' ifadeleri yer aldı.CHP'de ayrıca yaşanacak 'değişim' tartışmalarının önüne geçmek için vekillere 'Her açıklamaya, herkese ve her soruya cevap verilmemeli.Düşük seviyeli söylemlerle ilgili sorulara muhatap almayarak cevap verilmeli' çağrısı da yapıldı.