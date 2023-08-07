Ayvacık açıklarında 37 kaçak göçmen yakalandı

Ayvacık açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan hareket halindeki lastik bot içinde 37 kaçak göçmen yakalandı. Van’da da göçmen kaçakçılığı yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ‘TCSG-84’ Sahil Güvenlik gemisi hareket halindeki durdurdukları lastik bot içinde Afganistan uyruklu 37 kaçak göçmeni yakaladı.Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna götürülen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik 31 Temmuz- 6 Ağustos tarihlerinde 3 ayrı operasyon düzenledi.Operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1'i serbest bırakıldı. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanıldığı belirtilen 1 araca da el konuldu.