Aytuğ Atıcı'dan CHP yönetimine zehir zemberek sözler: Partiyi bu hale getiren zihniyetin toparlaması beklenemez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve parti yönetime yönelik yaptığı eleştirilerin ardından görevine son verilen eski CHP'li Aytuğ Atıcı, katıldığı canlı yayında bir kez daha 'Değişim olmalı' dedi. CHP yönetimini sert sözlerle eleştiren Atıcı, "Bugün parti eğer bu durumdaysa, seçimlerde başarı sağlamıyorsa, partimiz kendi tüzüğünden ve geleneklerinden kopmaya başlamışsa; bu hale getiren zihniyetin partiyi toparlaması beklenemez. O yüzden mutlaka bir değişim olması ve inandırıcı olması gerekiyor." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim hezimetinin ardından CHP'de başlayan 'değişim' tartışmaları gün geçtikçe büyüyor.Kurultay zamanı yaklaştıkça ardı ardına açıklamalar yapan pek çok CHP'li, Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa yeniden aday olmaması yönünde mesajlar veriyor.Seçimden sonra Kılıçdaroğlu ve parti yönetimi eleştirmesinin ardından görevine son verilen Aytuğ Atıcı bir kez daha 'CHP'de değişim olmalı' dedi.TV 100 yayınına katılan Atıcı, CHP yönetimini şu sözlerle eleştirdi:"Bugün parti eğer bu durumdaysa, seçimlerde başarı sağlamıyorsa partimiz kendi tüzüğünden ve geleneklerinden kopmaya başlamışsa partiyi bu hale getiren zihniyetin partiyi toparlaması beklenemez. O yüzden mutlaka bir değişim olması gerekiyor ve inandırıcı olması gerekiyor. Milletvekilliğin üç dönemle sınırlandırılması. Demokrasilerde böyle bir şey olmaz. Bizler milletin vekaletini alarak siyaset yapıyoruz. Milletin ve üyenin desteğini alarak parlamentoya girerseniz çok farklı olur."