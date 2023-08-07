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Beyaz Gazete
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AK Parti'den yerel seçimde 4 aşamalı plan! Başkan Erdoğan il ziyaretlerini artıracak

AK Parti'nin 7 Ekim'de büyük kongreye gitmesi beklenirken, bu süre zarfında 4 önemli çalışma hayata geçirilecek. Sahadan gelen raporlar Başkan Erdoğan'a sunulacak.

AK Parti'den yerel seçimde 4 aşamalı plan! Başkan Erdoğan il ziyaretlerini artıracak
Ekleme: 7.08.2023 - 09:23 Güncelleme: 7.08.2023 - 09:28 / Editör: Ozge Selin
AK Parti'den yerel seçimde 4 aşamalı plan! Başkan Erdoğan il ziyaretlerini artıracak
Geçtiğimiz hafta şehir buluşmalarına start veren AK Parti teşkilatı, vatandaşın isteklerini birinci elden not alıyor. Sahadan gelen talep raporu Başkan Erdoğan'a sunuluyor. Kırsaldaki vatandaşı da unutmayan AK Parti, yaylada ve tarlada da köy taramalarını sürdürüyor.

SEÇMENİN NABZI TUTULUYOR

Kasım ayının ilk haftasında aday başvuruları alınacak, ikinci hafta temayül yoklaması yapılacak. Ocak ayı sonunda aday tanıtımı yapılacak, seçim beyannamesi açıklanacak.

Milletvekillerinden il başkanlarına kadar partinin her kademesinde büyük değişime giden AK Parti, yerel seçimler için strateji toplantılarında yol haritasını belirliyor.

4 AŞAMALI PLAN

Ağustos ayında çalışma temposunu artıran AK Parti, 4 aşamalı plan ile yoluna devam edecek.

1- Başkan Erdoğan genel seçim sonrası başlattığı il ziyaretlerini artıracak. Teşekkür ziyaretleri kapsamında en çok oy alınan il ve ilçelere gidecek. İlk durak 15 Ağustos'tan sonra Adıyaman olacak. Erdoğan hem teşkilatı ziyaret edecek hem vatandaşla bir araya gelecek.

2-2023 şehir buluşmaları kapsamında kabine üyeleri, MYK ve MKYK üyeleri planlı bir program çerçevesinde yoğun şekilde sahaya indi. Bakanların il il yaptığı çalışma ziyaretleri hayata geçiriliyor. Öncelik deprem bölgesi olmak üzere saha boş bırakılmıyor.

3-Milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilat üyeleri kırsalda da yoğun bir çalışma yapıyor. Adeta bir köy taraması olarak hazırlanan çalışma kapsamında yaz ayları saha ayı olarak görülüyor.

4-Deprem bölgesi için özel çalışma yapılacak. Konut teslimi hızlanacak, halkın ihtiyaçlarının karşılanması için faaliyetler hızlanacak, sorunların çözümü doğrultusunda bütün talepler alınacak, sonuca bağlanacak.

AK Parti'den yerel seçimde 4 aşamalı plan! Başkan Erdoğan il ziyaretlerini artıracak
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