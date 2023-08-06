MSB: Türkiye'ye girmeye çalışan 4'ü PKK'lı 6 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 4'ü PKK terör örgütü mensubu 6 kişinin yakalandığını duyurdu.Milli Savunma Bakanlığının açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:"Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."