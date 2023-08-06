Meteoroloji son hava durumu raporunu açıkladı! Rekor sıcaklıklar gidiyor sağanak yağışlar geliyor...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakikada hava durumu raporu geldi. Aşırı sıcaklıkların yerini gök gürültülü sağanak yağışlar alıyor. Birçok ili etkisi altına alması beklenen kuvvetli yağış için tarih verildi. Uzmanlar kuvvetli yağış için salı ve çarşamba gününü işaret etti. Meteoroloji tarafından yayınlanan haritalarda da salı ve çarşamba gününde Marmara Bölgesi'nin yağmurlu olduğu görüldü. Bunun yanında da hava sıcaklıkları 8-9 derece düşecek. Öte yandan Türkiye el nino sıcaklarının ardından, bu hafta da eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi altına girdi. Eyyam-ı bahur her yıl temmuz sonu ağustos başı yaşanıyor. Bazı illerde termometreler 40 dereceyi gösterdi. Bunaltıcı sıcaklarda serinlemek isteyen vatandaşlar soluğu parklarda aldı. İşte hava durumuyla ilgili son dakika tüm detaylar...
Kuşlar su birikintilerinde serinlemeye çalıştı. Ekmeğini yakıcı güneş altında kazananların mesaisi ise sıcak havalarda daha da zorlaştı. Yaşlı, kronik hastalığı olanlar, çocuk ve hamileler için “mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın” uyarıları yapıldı.
Eyyam-I Bahur'un 6 Ağustos'a kadar sürmesi beklenirken CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki hafta beklenen hava sıcaklıklarıyla ilgili açıklama yaptı.
Sıcak hava dalgasının önümüzdeki 3 gün daha devam edeceğini açıklayan Şen, salı gününden itibaren tüm yurtta sıcaklıkların düşeceğini belirtti.
SICAKLIKLAR 8-9 DERECEK DÜŞECEK
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şen şu ifadeleri kullandı; Sıcaklıklar ortalamanın üzerinde devam ediyor. Batı ve iç bölgelerde sıcak hava dalgası 3 gün daha devam edecek. Salı günü tüm yurtta sıcaklıklar düşüyor. Özellikle kuzey ve kuzey batı bölgelerde bugüne göre 8-9 derece düşecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeybatı ve kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Erzurum, Van ve Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güney, Hatay'ın kıyı kesimleri'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, diğer bölgelerimizde ise 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Genellikle güney ve doğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yarın(Pazar) sabah saatlerinde Marmara ve Kuzey Ege'de güneybatıdan kuvvetli (30-60km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Edirne ve Çanakkale, öğle saatlerinde Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 23°C, 36°CParçalı bulutlu, sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 23°C, 34°CParçalı az bulutlu
KIRKLARELİ 21°C, 34°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 24°C, 39°CAz bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinden sonra parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 19°C, 35°CAz bulutlu ve açık
DENİZLİ 24°C, 40°CAz bulutlu ve açık
İZMİR 24°C, 33°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MANİSA 22°C, 36°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güney, Adana'nın doğu ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 35°CParçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ANTALYA 26°C, 32°CAz bulutlu ve açık
HATAY 27°C, 31°CParçalı bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
MERSİN 29°C, 34°CParçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 21°C, 38°CAz bulutlu ve açık
ÇANKIRI 18°C, 41°CAz bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 22°C, 38°CAz bulutlu ve açık
KONYA 21°C, 38°CAz bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 18°C, 36°CAz bulutlu ve açık
DÜZCE 21°C, 36°CAz bulutlu ve açık
KASTAMONU 16°C, 38°CAz bulutlu ve açık
ZONGULDAK 21°C, 31°CAz bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 18°C, 40°CAz bulutlu
SAMSUN 21°C, 32°CAz bulutlu
TOKAT 17°C, 39°CAz bulutlu
TRABZON 24°C, 30°CParçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde Erzurum ve Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 13°C, 30°CParçalı az bulutlu, ilk saatlerde doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 12°C, 30°CParçalı az bulutlu
MALATYA 21°C, 39°CAz bulutlu ve açık
VAN 15°C, 29°CParçalı az bulutlu, ilk saatlerde doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 23°C, 42°CAz bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 38°CAz bulutlu ve açık
SİİRT 27°C, 40°CAz bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 27°C, 42°CAz bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu güneydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinde kuzeydoğudan 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, yer yer 2,5m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, sabah saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, güneyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısı kuzeybatıdan 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, batısı yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75, Görüş: İyi.