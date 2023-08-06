Meteoroloji son hava durumu raporunu açıkladı! Rekor sıcaklıklar gidiyor sağanak yağışlar geliyor...

Bunaltan sıcaklıkların ardından gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor. Eyyam-ı bahur sıcakları yurdu etkisi altına aldı. Birçok ilde vatandaşlar açık alanlara çıkmadı ve sokaklar kaldı. Sıcak hava insanları etkilediği kadar sokak canlılarını da etkiliyor.Kuşlar su birikintilerinde serinlemeye çalıştı. Ekmeğini yakıcı güneş altında kazananların mesaisi ise sıcak havalarda daha da zorlaştı. Yaşlı, kronik hastalığı olanlar, çocuk ve hamileler için “mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın” uyarıları yapıldı.Eyyam-I Bahur'un 6 Ağustos'a kadar sürmesi beklenirken CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki hafta beklenen hava sıcaklıklarıyla ilgili açıklama yaptı.Sıcak hava dalgasının önümüzdeki 3 gün daha devam edeceğini açıklayan Şen, salı gününden itibaren tüm yurtta sıcaklıkların düşeceğini belirtti.SICAKLIKLAR 8-9 DERECEK DÜŞECEKSosyal medya hesabından açıklama yapan Şen şu ifadeleri kullandı; Sıcaklıklar ortalamanın üzerinde devam ediyor. Batı ve iç bölgelerde sıcak hava dalgası 3 gün daha devam edecek. Salı günü tüm yurtta sıcaklıklar düşüyor. Özellikle kuzey ve kuzey batı bölgelerde bugüne göre 8-9 derece düşecek.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeybatı ve kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Erzurum, Van ve Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güney, Hatay'ın kıyı kesimleri'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, diğer bölgelerimizde ise 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.RÜZGAR:Genellikle güney ve doğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yarın(Pazar) sabah saatlerinde Marmara ve Kuzey Ege'de güneybatıdan kuvvetli (30-60km/saat) eseceği tahmin ediliyor.MARMARAAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Edirne ve Çanakkale, öğle saatlerinde Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 23°C, 36°CParçalı bulutlu, sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL 23°C, 34°CParçalı az bulutluKIRKLARELİ 21°C, 34°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ 24°C, 39°CAz bulutlu ve açıkEGEAz bulutlu ve açık, sabah saatlerinden sonra parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 19°C, 35°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ 24°C, 40°CAz bulutlu ve açıkİZMİR 24°C, 33°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluMANİSA 22°C, 36°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluAKDENİZAz bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güney, Adana'nın doğu ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 25°C, 35°CParçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlıANTALYA 26°C, 32°CAz bulutlu ve açıkHATAY 27°C, 31°CParçalı bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlıMERSİN 29°C, 34°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 21°C, 38°CAz bulutlu ve açıkÇANKIRI 18°C, 41°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR 22°C, 38°CAz bulutlu ve açıkKONYA 21°C, 38°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 18°C, 36°CAz bulutlu ve açıkDÜZCE 21°C, 36°CAz bulutlu ve açıkKASTAMONU 16°C, 38°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK 21°C, 31°CAz bulutlu ve açıkORTA ve DOĞU KARADENİZAz bulutlu, doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 18°C, 40°CAz bulutluSAMSUN 21°C, 32°CAz bulutluTOKAT 17°C, 39°CAz bulutluTRABZON 24°C, 30°CParçalı bulutluDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde Erzurum ve Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 13°C, 30°CParçalı az bulutlu, ilk saatlerde doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 12°C, 30°CParçalı az bulutluMALATYA 21°C, 39°CAz bulutlu ve açıkVAN 15°C, 29°CParçalı az bulutlu, ilk saatlerde doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 23°C, 42°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 24°C, 38°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 27°C, 40°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 27°C, 42°CAz bulutlu ve açıkDENİZLERDE HAVABatı Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu güneydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinde kuzeydoğudan 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, yer yer 2,5m, Görüş: İyi.MARMARAHava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.EGEHava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, sabah saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, güneyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısı kuzeybatıdan 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, batısı yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.VAN GÖLÜHava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75, Görüş: İyi.