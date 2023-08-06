Marmara Denizi'nde deprem: Çevre illerde de hissedildi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Marmara Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Marmara Deniz'in de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.Yalova'da meydana gelen depremi hisseden vatandaşlar araştırmalar yapıyor.