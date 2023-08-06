Marmara Denizi'nde deprem: Çevre illerde de hissedildi
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Marmara Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Marmara Deniz'in de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.
Yalova'da meydana gelen depremi hisseden vatandaşlar araştırmalar yapıyor.
Yalova'da meydana gelen depremi hisseden vatandaşlar araştırmalar yapıyor.