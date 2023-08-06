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İmamoğlu rotayı yeniden İstanbul'a kırdı! Eski CHP'li Sevigen'den iki büyükşehire dikkat çekti: Kaybederler

14-28 Mayıs seçimlerinde ağır hezimet yaşayan CHP'de "değişim" tartışmalarını başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, umduğunu bulamayınca rotayı yeniden İstanbul'a kırdı. Partinin ağır toplarıyla düzenlediği "Zoom" toplantısının ardından Beylikdüzü'nde bir mekanda "değişim" yemeği organize eden İmamoğlu'nun meseleyi bir makam meselesi olarak görmediğini dile getirmesi "Kılıçdaroğlu'nu yutamayınca rotayı İstanbul'a kırdı" yorumlarını beraberinde getirdi. Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken, eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, CHP'de yaşanan koltuk savaşına ilişkin gündemde yer alan tüm detayları canlı yayında paylaştı. Sevigen, "CHP seçime gittikleri zaman bu aday Ekrem İmamoğlu olur başka biri olur fark etmez, Ankara ve İstanbul'u kesin kaybederler." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu rotayı yeniden İstanbul'a kırdı! Eski CHP'li Sevigen'den iki büyükşehire dikkat çekti: Kaybederler
Ekleme: 6.08.2023 - 00:45 Güncelleme: 6.08.2023 - 00:46 / Editör: Ozge Selin
14 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan seçimlerde ağır bir yenilgi alan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) sular durulmuyor. Seçimlerin ardından 'değişim' tartışmalarını başlatan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partinin önde gelen isimleriyle gerçekleştirdiği gizli 'zoom' toplantısı CHP'de büyük krize neden olmuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, toplantıyı etik bulmadığını ifade etmişti.

'Zoom' toplantısı gündemdeki sıcaklığını korurken, İmamoğlu bir skandala daha imza attı ve Beylikdüzü'nde bir mekanda 'değişim' yemeği organize etti. Haberi, CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Barış Yarkadaş duyurdu.

Yarkadaş, yaptığı açıklamada, 'CHP'deki değişim tartışmaları tam gaz sürüyor. Bugün hem Özgür Özel'in açıklaması vardı hem de Ekrem İmamoğlu'nun çabaları sürüyor. İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir kafede İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın bir yemekte buluştular. İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın olduğu bir değişim yemeği yeniyor. Ekrem İmamoğlu'nun bir değişim manifestosu yazması ve 10 Ağustos'ta bunu duyurması bekleniyor.' ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU UMDUĞUNU BULAMADI, ROTAYI YENİDEN İSTANBUL'A KIRDI

Masada umduğunu bulamayan Ekrem İmamoğlu yemek sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Meseleyi makam meselesi olarak görmediğini ifade eden İmamoğlu, 'İstanbullular hemşehrim' ve '16 milyon' gibi vurgulamalarda bulundu.

İmamoğlu, Çatalca'da yaptığı konuşmada ise 'Biz hem bundan sonraki İstanbul seçimlerini, hem de İstanbul'un ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı. Bu durum 'Kılıçdaroğlu'nu yutamayınca rotayı İstanbul'a kırdı' yorumlarını da beraberinde getirdi.

'ANKARA VE İSTANBUL'U KAYBEDERLER'

CHP'nin Eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, CHP'de yaşanan koltuk savaşına ilişkin gündemde yer alan son detayları katıldığı canlı yayında paylaştı.

İmamoğlu rotayı yeniden İstanbul'a kırdı! Eski CHP'li Sevigen iki büyükşehire dikkat çekti: Kaybederler | Video

Sevigen, 'Ekrem İmamoğlu tekrar İstanbul'a aday olmayı düşünüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kurultayı kazansa bile başarılı olması gerekiyor. CHP seçime gittikleri zaman bu aday Ekrem İmamoğlu olur başka biri olur fark etmez, Ankara ve İstanbul'u kesin kaybederler.

Seçimlerde Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve 7'li masada bulunan bütün liderler de yenildi. CHP kendi hatalarına baksın iç politikada ne yaptık, dış politikada ne yaptık bunlara bakılması lazım. Bunlar tartışılmadan Kemal Kılıçdaroğlu bütün yakın çevresindekileri kapının önüne koydu, o kapının önündekiler ise Ekrem İmamoğlu'na sığındı, ona kılavuzluk yaptılar.' dedi.
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