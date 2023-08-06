Giresun'da kene can aldı: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören genç kız hayatını kaybetti
Giresun'da bir genç kız, tarlada çalıştığı sırada bacağına yapışan keneyi cımbızla çıkardı. Bir süre sonra ateş, titreme ve bulantı şikayetleri görülen genç kız, hastaneye kaldırılarak Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Ancak 22 yaşındaki kızın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı, KKKA pcr testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören genç kız yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Dereköy'de yaşayan Hilal T. (22) tarlada sırada çalıştığı sırada vücuduna yapışan keneyi cımbızla çıkardı.
Bir süre sonra ateş, titreme ve bulantı şikayetleriyle yakınlarınca Suşehri Devlet Hastanesi'ne götürülen Hilal T, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
KKKA pcr testi pozitif çıktı
KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Hilal T. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Giresun İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, hayatını kaybeden genç kızın KKKA pcr testinin pozitif olduğu bildirildi.
İlçeye bağlı Dereköy'de yaşayan Hilal T. (22) tarlada sırada çalıştığı sırada vücuduna yapışan keneyi cımbızla çıkardı.
Bir süre sonra ateş, titreme ve bulantı şikayetleriyle yakınlarınca Suşehri Devlet Hastanesi'ne götürülen Hilal T, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
KKKA pcr testi pozitif çıktı
KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Hilal T. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Giresun İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, hayatını kaybeden genç kızın KKKA pcr testinin pozitif olduğu bildirildi.