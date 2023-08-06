Giresun'da kene can aldı: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören genç kız hayatını kaybetti

Giresun'da bir genç kız, tarlada çalıştığı sırada bacağına yapışan keneyi cımbızla çıkardı. Bir süre sonra ateş, titreme ve bulantı şikayetleri görülen genç kız, hastaneye kaldırılarak Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Ancak 22 yaşındaki kızın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı, KKKA pcr testinin pozitif çıktığı bildirildi.