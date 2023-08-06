  • USD: 26,95 - 27,00
  • EURO: 29,50 - 29,55
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Erzincan'da tır dorsesinde 64 düzensiz göçmen yakalandı

Erzincan'da tırın dorsesinde yapılan aramada, eşyaların arkasına gizlenmiş ve yurda yasa dışı yollarla girmiş 64 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, kimlik tespiti ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Ekleme: 6.08.2023 - 16:53 Güncelleme: 6.08.2023 - 16:56 / Editör: Ozge Selin
Erzincan'da tır dorsesinde 64 düzensiz göçmen yakalandı
Erzincan Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla ilgili ortaklaşa çalışma başlattı.

Ekipler, alınan istihbarat doğrultusunda Iğdır’dan İstanbul’a gitmekte olan Ahmad H. İdaresindeki 40 AA 891 plakalı İran uyruklu tırı, Erzincan-Erzurum kara yolunda durdurdu.

Tırın dorsesinde yapılan aramada, eşyaların arkasına gizlenmiş ve yurda yasa dışı yollarla girmiş 64 düzensiz göçmen yakalandı.

Günlerdir kötü koşullarda seyahat ettikleri ve aç oldukları belirlenen yabancı uyruklulara, polisler su ve yiyecek ikram etti.

Düzensiz göçmenler, kimlik tespiti ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan tır sürücü Ahmad H'nin polisteki işlemleri sürüyor.
CHP kongresinde acı olay: Başkan adayı Faruk Özdemir seçimler sırasında kalbine yenik düştü
41 kişi görevinden istifa etmişti! Kurucu başkandan zehir zemberek sözler: Parti birkaç kişinin piyonu oldu
Kılıçdaroğlu'ndan CHP tabanına mesaj: Değişim kişiyle değil, ilkeyle olur!
AK Parti'den İsveç'teki provokasyona sert tepki: Şiddetle kınıyoruz
Depremin vurduğu 11 ile 680 bin konut: Bir yılda hak sahiplerine teslim edilecek
AB'den Türkiye'ye vize serbestisi için flaş açıklama: Sonbaharda görüşülecek
Asrın felaketinin üzerinden 6 ay geçti! Deprem bölgesi havadan görüntülendi
İşte Yeniköy-Kemerköy gerçekleri! Ekonomiye senelik katkısı 1 milyar dolar
CHP'de ‘cambaza bak’ taktiği! Parti içi kavgayı örtmek için Meclis’e sarıldı
İmamoğlu rotayı yeniden İstanbul'a kırdı! Eski CHP'li Sevigen'den iki büyükşehire dikkat çekti: Kaybederler
PKK/YPG destekçilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan alçak provokasyonuna Türkiye'den kınama
Kabine toplanıyor! Gözler Başkan Erdoğan’da olacak: Masada iki kritik konu var
DW'nin algı operasyonu deşifre oldu: 'Akbelen' gerçeklerini böyle çarpıttılar! Bunun adı ikiyüzlülük
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan Mansur Yavaş'ın ikiyüzlü vaatlerine tepki: Önce tazminatlarını ver!
Kemal Kılıçdaroğlu ilk mitinginde hesap hatası yaptı
İYİ Parti'de istifa depremi sürüyor! Zehir zemberek sözler: Piyon haline gelmiştir...
Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
PKK/YPG destekçilerinden İsveç'te alçak provokasyon: Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar
28 Şubat’a atıf yapan hukuk birincisine konuşma hakkı tanınmadı iddiası! Rektörlük inceleme başlattı
Kemal Kılıçdaroğlu, Erzincan'a özel jetle gitti
Meteoroloji son hava durumu raporunu açıkladı! Rekor sıcaklıklar gidiyor sağanak yağışlar geliyor...

Meteoroloji son hava durumu raporunu açıkladı! Rekor sıcaklıklar gidiyor sağanak yağışlar geliyor...

Avrupa Birliği'nden TikTok'a şok: Ceza verilmesinin önü açıldı

Avrupa Birliği'nden TikTok'a şok: Ceza verilmesinin önü açıldı

Dolandırıcılara 320 bin TL’sini kaptırdı gözyaşlarını tutamadı: Sizi de yakmasınlar!

Dolandırıcılara 320 bin TL’sini kaptırdı gözyaşlarını tutamadı: Sizi de yakmasınlar!

Yaz ayında gözlerine inanamadılar! Almanya beyaza büründü .

Yaz ayında gözlerine inanamadılar! Almanya beyaza büründü .

Akdeniz'de yüzey sıcaklığı rekor kırdı: Daha önce böylesi görülmedi

Akdeniz'de yüzey sıcaklığı rekor kırdı: Daha önce böylesi görülmedi

Türkiye'nin saklı hazinesi: Dağın en tepesinde bulunuyor görmek için saatlerce yürüyorlar

Türkiye'nin saklı hazinesi: Dağın en tepesinde bulunuyor görmek için saatlerce yürüyorlar