Bakan Kacır: Hatay'da 3 yeni sanayi alanı ilan ettik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Hatay'da yeni sanayi alanlarının bulunduğuna dair açıklamalarda bulundu. "Şehrimizin yeniden inşa ve ihyası için kararlıyız" ifadelerini kullanan Kacır, 3 yeni sanayi alanını ilan ettiklerini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Hatay'da 3 yeni sanayi alanı ilan ettiklerini belirten Kacır, açıklamalarına şöyle devam etti:"Hatay'ın yeniden inşa ve ihyası için kararlıyız!1,9 milyon metrekarelik 3 yeni sanayi alanı ilan ettik.Özel destek programlarıyla bölgeye katkı sağlıyoruz.Yatırım, istihdam ve üretimi artırarak daha da güçleneceğiz!"