Asrın felaketinin üzerinden 6 ay geçti! Deprem bölgesi havadan görüntülendi

Türkiye, 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadı.Yurdun güneyindeki 11 ilde yaşayan vatandaşlar, gece gözlerini büyük bir depremle açtı.Binlerce insan sokaklara dökülürken, 50 bini aşkın vatandaş ise yıkılan binaların enkazında kaldı.Ardından mahşer yerine dönen kentlerde, öğle saatlerinde bir büyük afet daha meydana geldi.Tam bir acı felaketin yaşandığı, yıllar geçse de unutulmayacak bir olayın üzerinden tam 6 ay geçti.Kahramanmaraş merkezli depremler, Hatay, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Malatya, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa'yı adeta yerle bir etti.Devletin tüm kurumları ilk andan itibaren bölgede çalışmalara başladı.Zamana karşı yarışta, devlet-millet el birliği ile enkaz altında kalan canlara ulaşmak için mücadele verildi.Mucizevi kurtuluşlar da acının ortasında milyonlara nefes oldu.Öte yandan dünyadan da deprem bölgesine yardım yağdı. Türkiye tek yürek olurken, yapılan yardımlar da yaraları sardı.O zamandan bu zamana ekipler bölgeden hiç ayrılmadı. Kepçelerin çalıştığı kentlerde, enkazlar kaldırıldı, hasarlı binalar yıkıldı.Bu süreçte depremzedelere de barınma ve beslenme desteği verildi.Çalışmalar devam ederken önceki afetlerde olduğu gibi, deprem konutlarının 1 yıl gibi kısa sürede tamamlanması yönünde sözler verildi.Öyle ki, köy evleri ve afet konutları tamamlanma aşamasına geldi.Bölgede inşa edilecek deprem konutlarının ve köy evlerinin illere göre dağılımı şu şekilde:Hatay: Konut sayısı 220 bin 066 / Köy evi 34 bin 129Kahramanmaraş: Konut sayısı 82 bin 104 / Köy evi 30 bin 310Osmaniye: Konut sayısı 13 bin 646 / Köy evi 6 bin 856Adana: Konut sayısı 18 bin 583 / Köy evi 2 bin 438Kilis: Konut sayısı 733 / Köy evi 2 bin 628Gaziantep: Konut sayısı 29 bin 315 / Köy evi 12 bin 607Şanlıurfa: Konut sayısı 13 bin 782 / Köy evi 3 binDiyarbakır: Konut sayısı 19 bin 351 / Köy evi 2 bin 361Elazığ: Konut sayısı 20 bin 261Adıyaman: Konut sayısı 41 bin 171 / Köy evi 23 bin 640Malatya: Konut sayısı 77 bin 717 / Köy evi 25 bin 3026 ayın geride kaldığı felaketin ardından depremin merkezi Kahramanmaraş ve afetten en fazla etkilenen Hatay'ın son hali gözler önüne serildi.Kaldırılan enkazların ardından kentlerin dümdüz olması dikkat çekti.