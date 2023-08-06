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Asrın felaketinin üzerinden 6 ay geçti! Deprem bölgesi havadan görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından 6 ay geride kaldı. Çalışmaların hız kesmeden devam ettiği Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ın son hali gözler önüne serildi.

Asrın felaketinin üzerinden 6 ay geçti! Deprem bölgesi havadan görüntülendi
Ekleme: 6.08.2023 - 11:23 Güncelleme: 6.08.2023 - 11:25 / Editör: Ozge Selin
Asrın felaketinin üzerinden 6 ay geçti! Deprem bölgesi havadan görüntülendi
Türkiye, 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadı.

Yurdun güneyindeki 11 ilde yaşayan vatandaşlar, gece gözlerini büyük bir depremle açtı.

Binlerce insan sokaklara dökülürken, 50 bini aşkın vatandaş ise yıkılan binaların enkazında kaldı.

Ardından mahşer yerine dönen kentlerde, öğle saatlerinde bir büyük afet daha meydana geldi.

Tam bir acı felaketin yaşandığı, yıllar geçse de unutulmayacak bir olayın üzerinden tam 6 ay geçti.

Türkiye tek yürek oldu
Kahramanmaraş merkezli depremler, Hatay, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Malatya, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa'yı adeta yerle bir etti.

Devletin tüm kurumları ilk andan itibaren bölgede çalışmalara başladı.

Zamana karşı yarışta, devlet-millet el birliği ile enkaz altında kalan canlara ulaşmak için mücadele verildi.

Mucizevi kurtuluşlar da acının ortasında milyonlara nefes oldu.

Öte yandan dünyadan da deprem bölgesine yardım yağdı. Türkiye tek yürek olurken, yapılan yardımlar da yaraları sardı.

Asrın felaketinin üzerinden 6 ay geçti! Deprem bölgesi havadan görüntülendi

Konutlar 1 yılda teslim edilecek
O zamandan bu zamana ekipler bölgeden hiç ayrılmadı. Kepçelerin çalıştığı kentlerde, enkazlar kaldırıldı, hasarlı binalar yıkıldı.

Bu süreçte depremzedelere de barınma ve beslenme desteği verildi.

Çalışmalar devam ederken önceki afetlerde olduğu gibi, deprem konutlarının 1 yıl gibi kısa sürede tamamlanması yönünde sözler verildi.

Öyle ki, köy evleri ve afet konutları tamamlanma aşamasına geldi.

680 bin yeni yuva inşa edilecek
Bölgede inşa edilecek deprem konutlarının ve köy evlerinin illere göre dağılımı şu şekilde:

Hatay: Konut sayısı 220 bin 066 / Köy evi 34 bin 129

Kahramanmaraş: Konut sayısı 82 bin 104 / Köy evi 30 bin 310

Osmaniye: Konut sayısı 13 bin 646 / Köy evi 6 bin 856

Adana: Konut sayısı 18 bin 583 / Köy evi 2 bin 438

Kilis: Konut sayısı 733 / Köy evi 2 bin 628

Gaziantep: Konut sayısı 29 bin 315 / Köy evi 12 bin 607

Şanlıurfa: Konut sayısı 13 bin 782 / Köy evi 3 bin

Diyarbakır: Konut sayısı 19 bin 351 / Köy evi 2 bin 361

Elazığ: Konut sayısı 20 bin 261

Adıyaman: Konut sayısı 41 bin 171 / Köy evi 23 bin 640

Malatya: Konut sayısı 77 bin 717 / Köy evi 25 bin 302

6 ay geride kaldı
6 ayın geride kaldığı felaketin ardından depremin merkezi Kahramanmaraş ve afetten en fazla etkilenen Hatay'ın son hali gözler önüne serildi.

Kaldırılan enkazların ardından kentlerin dümdüz olması dikkat çekti.
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