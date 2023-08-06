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AK Parti'den İsveç'teki provokasyona sert tepki: Şiddetle kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan provokasyonunu ve bu provokasyona göz yuman İsveç makamlarının tutumunu şiddetle kınıyoruz. İsveç makamları taahhütlerini yerine getirmelidir. Gerçek bir hukuk devletinde terör eylemlerine ve teröre destek veren faaliyetlere yer yoktur. Hukuk devleti olduğunu söyleyen bir devlet, teröre teslim olamaz.

AK Parti'den İsveç'teki provokasyona sert tepki: Şiddetle kınıyoruz
Ekleme: 6.08.2023 - 13:46 Güncelleme: 6.08.2023 - 14:20 / Editör: Ozge Selin
AK Parti'den İsveç'teki provokasyona sert tepki: Şiddetle kınıyoruz
NATO'ya girmek için Türkiye'nin koyduğu "terörle mücadele" şartına uyacağını beyan eden İsveç, sözünde durmamaya devam ediyor.

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG destekçileri, Türkiye'ye yönelik provokasyonlarını sürdürüyor.

Başkent Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, katıldıkları LGBT yürüyüşünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen ve üzerine sözde LGBT paçavraları taktıkları maketi direğe ayaklarından astı ve bu anın görüntüsünü sosyal medyadan paylaşarak provokasyon yaptı.

Terör örgütü PKK'yı simgeleyen paçavraların açıldığı yürüyüşe katılanlar ayrıca, slogan atarak İsveç'in NATO üyelik başvurusuna karşı çıktı ve Türkiye'nin şartlarının kabul edilememesini istedi.

'Aşırılıkçı çevrelere cesaret veriyor'
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'te terör örgütü PKK destekçilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan provokasyona sert tepki gösterdi.

Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
''İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan provokasyonunu ve bu provokasyona göz yuman İsveç makamlarının tutumunu şiddetle kınıyoruz.

İsveç makamları taahhütlerini yerine getirmelidir. Gerçek bir hukuk devletinde terör eylemlerine ve teröre destek veren faaliyetlere yer yoktur. Hukuk devleti olduğunu söyleyen bir devlet, teröre teslim olamaz.

İsveç makamlarının Türkiye ve İslam düşmanı çevrelere karşı vurdumduymaz tavrı, aşırılıkçı çevrelere cesaret vermektedir.
İsveç'ten terörle mücadeleye yönelik çifte standarttan uzak, tüm nefret suçlarına karşı etkili ve tutarlı bir politika bekliyoruz."
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