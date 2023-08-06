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41 kişi görevinden istifa etmişti! Kurucu başkandan zehir zemberek sözler: Parti birkaç kişinin piyonu oldu

İYİ Parti Turgutlu İlçe Başkanı Önder Ertaş, görevinden ve partisinden istifa ettiğini, Manisa İl Başkanı Zafer İksir ise Ertaş'ın görevden alındığını açıkladı.

41 kişi görevinden istifa etmişti! Kurucu başkandan zehir zemberek sözler: Parti birkaç kişinin piyonu oldu
Ekleme: 6.08.2023 - 16:19 Güncelleme: 6.08.2023 - 16:19 / Editör: Ozge Selin
41 kişi görevinden istifa etmişti! Kurucu başkandan zehir zemberek sözler: Parti birkaç kişinin piyonu oldu
İYİ Parti Turgutlu İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve delegelerden oluşan 41 kişinin temmuz ayında görevinden istifa etmesinin ardından İlçe Başkanı Önder Ertaş da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, "Kurucusu olduğum İYİ Partiden ve İlçe Başkanlığından istifa ediyorum." ifadelerini kullanan Ertaş, İYİ Partinin birkaç kişinin piyonu haline geldiğini savundu.

Partinin kuruluş amacını da kaybettiğini vurgulayan Ertaş, şunları kaydetti:

"Bizleri MHP'den koparan ve MHP'nin AKP'nin arka bahçesi olduğunu söyleyenler PKK'nın ve CHP'nin arka bahçesi oluşumlarından haberi yok galiba. Önümüzdeki hafta geniş kapsamlı bir istifa programı yapacağız."

İL BAŞKANI İKSİR: "GÖREVİNDEN ALINMIŞTIR"
İYİ Parti İl Başkanı Zafer İksir de sosyal medyada paylaşımda bulunarak Önder Ertaş'ın istifa etmediğini, görevden alındığını duyurdu.

İksir, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti Turgutlu İlçe Başkanı Önder Ertaş, 4 Ağustos Cuma günü İlçe Başkanlığı görevinden ilçe yönetimindeki 41 kişinin ayrılması ve görevini yürütemez hale gelmesi sebebiyle genel merkezimizce görevinden alınmıştır. Kendisine tebliğ edilen bu karar sonrası kendisi çirkin, gerçek dışı, partimizi karalayıcı, asılsız ve suçlayıcı iddialarda bulunmuştur.

Partimize iftira atarak başka amaç ve hedeflere ulaşmayı hedefleyen Önder Ertaş'ı kınıyor, 4 Ağustos Cuma günü itibarıyla partimiz ile ilişiği kalmadığını kamuoyuna saygılarımızla duyuruyoruz."
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