Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım eşi tarafından 32 yerinden bıçaklandı! Cani koca Yunus Yıldırım yakalanadı

İstanbul Üsküdar'da yaşayan yüksek mimar ve Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım (32), dün sabah saatlerinde eşi Yunus Yıldırım ile tartıştı.Yaklaşık 1 yıl önce Üsküdar'daki evlerine taşınan ve bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan çift, sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Yunus Yıldırım mutfaktan meyve bıçağını kaptı.Merve Yıldırım'ı yatak odasında 32 yerinden bıçakladı. Yunus Yıldırım daha sonra polisi aradı. Kendisini ihbar eden Yunus yıldırım, eşini bıçakladığını anlattı. Olay yerine giden ekipler, eve girdiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı.Şüpheli olay yerine gelen sağlık ekiplerine yaralı eşinin içeride yattığını anlattı. Gözaltına alınan Yunus Yıldırım, Asayiş Büro Amirliğine götürülürken Merve Veziroğlu Yıldırım'ın yakınları soluğu hastanede aldı.Sorgulanan Yıldırım, ifadesinde, evlendiklerinden beri kayınvalisinden kaynaklanan sürekli tartışma yaşadıklarını belirtti. Ayrıca eşinin sosyal medya üzerinden İnstagram ve TikTok'ta çok aktif olduğunu söyleyen Yıldırım, eşine çok mesajlar geldiğini bu nedenle aralarında kıskançlık problemleri olduğunu anlattı. Daha sonra hemen 112'yi aradığını belirten şüpheli pişman olduğunu belirtti. Yapılan soruşturmada olayda kullanılan 1 ekmek bıçağına el konuldu. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Merve Veziroğlu Yıldırım'ın vücudunda 30'dan fazla bıçak izi olduğu tespit edildi.Abla Şerife Yavuz "Kız kardeşimi şu anda yoğun bakıma aldılar kanaması var. Tam olarak biz de bilmiyoruz. Şoktayım. Şiddet cezalarının kesinlikle ağırlaştırılmasını istiyorum. Akşam yatıyoruz sabah ne halde kalkacağımız belli değil. Şoklar içindeyim. İnşallah iyi olur. Hastaneden aramışlar 32 yerinden bıçaklandığı söyleniyor" ifadesini kullandı.Bina sakini Ali Aydın, "Aralarında geçimsizlik olduğunu adam söylemişti bana zaten. 1 senedir buradalardı, yeni evlilerdi" açıklamasını yaptı.Öte yandan eşi Yunus Yıldırım tarafından 32 yerinden bıçaklanan Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım'ın 6 gün önce doğum gününü kutladığı ortaya çıktı.Üsküdar'da yüksek mimar ve Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım'ı (32) defalarca bıçaklayarak yaralayan Yunus Yıldırım tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay dün sabah saatlerinde Üsküdar'da yaşandı. Yaklaşık 1 yıl önce Üsküdar'daki evlerine taşınan yüksek mimar ve Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım (32) ile Yunus Yıldırım (31) çifti arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Yunus Yıldırım mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla Merve Yıldırım'ı yatak odasında 32 yerinden bıçakladı. Gözaltına alınan Yunus Yıldırım, Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Merve Veziroğlu Yıldırım'ın hastanedeki tedavisi sürerken adliyeye sevk edilen Yunus Yıldırım bugün çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.