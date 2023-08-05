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Şırnak’tan sonra Siirt’ten de petrol müjdesi: Pervari’de sondaj çalışması yapılıyor

Güneydoğu'nun dağlarından petrol müjdeleri peş peşe geliyor. Şırnak'ın Gabar, Cudi ve Kato Dağları'ndan sonra Van ve Şırnak üçgeninde yer alan Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında da petrol arama çalışmaları başlatıldı. Bir süre önce rezerv bakımdan zengin olduğu tespit edilen Pervari kırsalındaki Çatköy-1 kuyusunda sondaj başladı. Söz konusu petrol kuyularının keşfi ile birlikte Batman TPAO'nun yanı sıra bölgede yeni kurulacak olan petrol rafineleri Güneydoğu'nun kalkınmasında önemli rol oynayacak.

Şırnak’tan sonra Siirt’ten de petrol müjdesi: Pervari’de sondaj çalışması yapılıyor
Ekleme: 5.08.2023 - 08:45 Güncelleme: 5.08.2023 - 08:58 / Editör: Ozge Selin
Şırnak’tan sonra Siirt’ten de petrol müjdesi: Pervari’de sondaj çalışması yapılıyor
Şırnak'ın Gabar ve Cudi Dağı bölgelerindeki petrolün çıkarılmasını ardından bir heyecanlandıran haberde Siirt'ten geldi. Terörden temizlenen Şırnak-Van üçgenindeki Pervari'nin kırsal alanında bir süre önce keşfedilen petrol rezervin çıkarılması için kuyuda sondaj çalışmasına başlandı. Haziran ayında sondaj çalışmaları başlarken, söz konusu kuyuda da yüksek bir rezervin ve kaliteli petrolün olduğu tahmin ediliyor.

Bölgenin petrol dâhil yer altı kaynakları bakımından zengin olduğuna dikkat çeken Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Siirt'in Pervari ilçesindeki Çatköy-1 Kuyusu'nda sondaj çalışması başlatıldığını söyledi. Vali Hacıbektaşoğlu, Haziran ayında start verilen arama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü vurgularken, Gabar, Cudi ve Kato'dan sonra Pervari'den de müjdeli bir haberin gelmesini beklediklerini söyledi.

Şırnak’tan sonra Siirt’ten de petrol müjdesi: Pervari’de sondaj çalışması yapılıyor

'ÜLKEMİZ İÇİN HAYIRLI OLACAK'

Pervari İlçe Kaymakamı Necati Aktan, Cumhuriyet Savcısı Uğur Bilen ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Ünsal, bir süre önce Çatköy bölgesi sondaj çalışmasının başlatıldığı alanda incelemede bulundu. Çatköy-1 kuyusunda başlanılan sondaj çalışmaları ile ilgili TPAO yetkilisi Ahmet Kılıçaslan'dan bilgi alan Kaymakam Aktan, petrol arama çalışmalarının Siirt'e ve ülkeye hayırlı olmasını diledi. Aktan, 'İnşallah burada da petrol bulunduğunda, ülkemize daha hayırlı haberler vereceğiz. Hem bölgemiz hem de ülkemiz için çok olumlu gelişmeler olacak. Petrol kuyularının ülkemize, bölgemize hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

Şırnak’tan sonra Siirt’ten de petrol müjdesi: Pervari’de sondaj çalışması yapılıyor

Gabar ve Cudi'de milyonlarca varile sahip petrol yatakları bulundu

Şırnak'ın Gabar Dağı'nda TPAO tarafından başlatılan iki yıllık çalışmalar sonucu Şehit Esma Çevik-1 kuyusunda geçtiğimiz Aralık ayında petrol bulundu. Petrol rezervinin 200 milyon varil olduğu belirtildi. Bulunan petrolün ardından Gabar-Cudi alanındaki sismik çalışmalar sonucu yeni bir petrol rezervi daha keşfedildi. Aynı bölgede bu kez bir milyar varil rezerve sahip Şehit Aybüke Yalçın kuyusunda da petrol çıktı.

Türkiye'de günlük 75 bin 52 varil petrol üretilirken, Şırnak Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açılan yeni kuyularla birlikte Şırnak Gabar Bölgesinde günlük 16 bin 188 varil petrol üretime ulaşıldı. Gabar bölgesinde çıkarılan petrolle Türkiye tarihinin en yüksek yurt içi günlük üretim rekoru kırıldı.

Şırnak’tan sonra Siirt’ten de petrol müjdesi: Pervari’de sondaj çalışması yapılıyor

KATO'DA PETROL DENİZİ

Terörden temizlenen bölgede peş peşe petrol rezervleri keşfedilince TPAO çalışmalarına geniş bir alana yaydı. Gabar ve Cudi yakınlarında yer alan ve adeta bir 'Petrol Denizi'nin olduğu ifade edilen Kato Dağı'nda zengin yataklar olduğunu tespit eden TPAO, bu bölgede de arama çalışmalarına start verdi. Öte yandan, TPAO'nun, bu şekilde çalışmaları sürmesi halinde yılsonuna kadar sadece karada 20'ye yakın ilde toplam 200 kuyu sondajına ulaşacağı ifade ediliyor.

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