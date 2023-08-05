  • USD: 26,95 - 27,00
  • EURO: 29,50 - 29,55
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sarıyer'de panik anları: Yol çöktü

Sarıyer'de bir binanın inşaatı için temel kazısının yapıldığı sırada yol çöktü. Çevrede bulunan binalardan bazıları tedbiren tahliye edildi. İnceleme sürerken çökme anı ise kameraya yansıdı.

Ekleme: 5.08.2023 - 12:59 Güncelleme: 5.08.2023 - 13:27 / Editör: Ozge Selin
Sarıyer'de panik anları: Yol çöktüSarıyer'de inşaat alanının yanındaki yolda sabah saatlerinde çökme meydana geldi. İstinat duvarının bir bölümü inşaat alanına doğru çökmesi nedeniyle çevredeki binalarda büyük korku yaşandı. Deprem oluyor zanneden mahalle sakinleri kendilerini dışarı attı. Yetkililerin inşaat alanındaki incelemeleri sürüyor. İnşaat alanı ve çöken bölüm havadan görüntülendi.


Sarıyer'de panik anları: Yol çöktü

Olay, Ayazağa Mahallesi 105. Sokak üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Yapımı devam eden inşaat alanının istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Deprem oluyor zanneden vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken çevre binalar tedbir amaçlı boşaltıldı. Olay yerine polis, belediye ve yetkililer geldi. Çöken yol şerit çekilerek araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Sarıyer'de panik anları: Yol çöktü

'DEPREM OLUYOR ZANNETTİK'

Mahalle sakini Birgül Yeşilbaş 'Bu inşaat birkaç aydır var. İnşaat başlayınca yollara kazık yapmadılar. Onun için alttan alttan kazımaya başlayınca bu yol daha önceden çöktü. Daha sonra yol toprak ve beton ile kapatıldı. Daha sonra da fore kazık yapıldı.

Bu sabah da baktığımda yol ayrılmış. Biz bakarken yol hepten göçmeye başladı. Fore kazıkları da deprem olur gibi bir gürültüyle düştü aşağıya. Şuan yol ayrılmaya devam ediyor. Evlerimizde duramıyoruz. Buranın altından sürekli su çıkıyor. O suyu da buraya bağlıyorlar. Şu an herkes sokakta bekliyor' dedi.

Sarıyer'de panik anları: Yol çöktü

'EVE NASIL GİDECEĞİZ?'

Yaşanan çökme nedeniyle sokakta bekleyen mahalleli Gülşah Uyanık 'Geçen sene burası olduktan sonra içimiz hiç rahat etmedi. Sürekli deprem olacak gibi, çökecek gibi içimiz rahat etmedi. Bugün de deprem oldu sandık. Yataktan fırladık . Bunun sonu ne olacak bilmiyoruz. Biz nasıl evde duracağız? Nasıl güveneceğiz? Şuan çok korkuyoruz. Eve nasıl gideceğiz? Nerede duracağız? Hiç bilmiyorum. Buranın bir önleminin alınmasını istiyoruz' diye konuştu. Binalarına giremeyen vatandaşlar çevrede beklemeye devam ediyor.

Öte yandan çökme anı kameraya da yansıdı.
PKK/YPG destekçilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan alçak provokasyonuna Türkiye'den kınama
Kabine toplanıyor! Gözler Başkan Erdoğan’da olacak: Masada iki kritik konu var
DW'nin algı operasyonu deşifre oldu: 'Akbelen' gerçeklerini böyle çarpıttılar! Bunun adı ikiyüzlülük
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan Mansur Yavaş'ın ikiyüzlü vaatlerine tepki: Önce tazminatlarını ver!
Kemal Kılıçdaroğlu ilk mitinginde hesap hatası yaptı
İYİ Parti'de istifa depremi sürüyor! Zehir zemberek sözler: Piyon haline gelmiştir...
Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
PKK/YPG destekçilerinden İsveç'te alçak provokasyon: Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar
28 Şubat’a atıf yapan hukuk birincisine konuşma hakkı tanınmadı iddiası! Rektörlük inceleme başlattı
Kemal Kılıçdaroğlu, Erzincan'a özel jetle gitti
Disney Plus skandalının arkasından o isim çıktı! Ermeni lobisinin terör bağlantısı ifşa oldu!
Mansur Yavaş’ın vicdansızlığı pes dedirtti: Epilepsi hastası personeli hastanelik etti!
Hipodromdaki yangından “Kundaklama” çıktı! İşten atılan seyis ateşe vermiş
İzmir’deki su kesintileri vatandaşları bıktırdı! CHP’ye tepki yağdı: Günlerdir musluktan su akmıyor!
Sanayi siteleri geliyor! Bakan Kacır: Deprem bölgesinde çarklar dönmeye devam edecek
MSB o görüntüleri paylaştı! Çatışmada ele geçirilen teröristin yaralarına Mehmetçik müdahale etti
Ticaret Bakanlığından FLAŞ açıklama: İç piyasada fiyatlar geriye çekilecektir
İngiliz medyasından çarpıcı Hakan Fidan analizi: İşte başarısının sırrı...
CHP’de koltuk kavgası kızışıyor: Özgür Özel de adayım dedi Kemal Kılıçdaroğlu’na resti çekti: Her göreve talibim!
Kılıçdaroğlu'na arka çıkan Sarıgül’den İmamoğlu'na zehir zemberek göndermeler: Buna hakları yok
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Avrupa Birliği'nden TikTok'a şok: Ceza verilmesinin önü açıldı

Avrupa Birliği'nden TikTok'a şok: Ceza verilmesinin önü açıldı

Dolandırıcılara 320 bin TL’sini kaptırdı gözyaşlarını tutamadı: Sizi de yakmasınlar!

Dolandırıcılara 320 bin TL’sini kaptırdı gözyaşlarını tutamadı: Sizi de yakmasınlar!

Türkiye'nin saklı hazinesi: Dağın en tepesinde bulunuyor görmek için saatlerce yürüyorlar

Türkiye'nin saklı hazinesi: Dağın en tepesinde bulunuyor görmek için saatlerce yürüyorlar

Akdeniz'de yüzey sıcaklığı rekor kırdı: Daha önce böylesi görülmedi

Akdeniz'de yüzey sıcaklığı rekor kırdı: Daha önce böylesi görülmedi

WhatsApp'tan kullanıcıları sevindiren yenilik! Güvenlik artırılıyor

WhatsApp'tan kullanıcıları sevindiren yenilik! Güvenlik artırılıyor