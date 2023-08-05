  • USD: 26,95 - 27,00
  • EURO: 29,50 - 29,55
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sanayi siteleri geliyor! Bakan Kacır: Deprem bölgesinde çarklar dönmeye devam edecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da çalışmaları devam eden 4 sanayi sitesini en kısa sürede tamamlayarak 379 yeni iş yerini kente kazandıracaklarını bildirdi.

Sanayi siteleri geliyor! Bakan Kacır: Deprem bölgesinde çarklar dönmeye devam edecek
Ekleme: 5.08.2023 - 17:10 Güncelleme: 5.08.2023 - 17:20 / Editör: Ozge Selin
Sanayi siteleri geliyor! Bakan Kacır: Deprem bölgesinde çarklar dönmeye devam edecek
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kentteki programı kapsamında Hatay Valiliği'ni ziyaret etti. Sonrasında Afet Koordinasyon Merkezi'nde Vali Mustafa Masatlı ve diğer yetkililerle görüşen Kacır, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Kacır, buradaki açıklamasında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle Hatay'ın büyük yıkım yaşadığını, devletin ilk andan itibaren seferberlik içerisinde olduğunu söyledi.

Afetten etkilenen kentleri ayağa kaldırmayı hedeflediklerini dile getiren Kacır, şöyle devam etti:

'Şehirlerimizin ekonomisini eski günlerine döndürmek, üretim ve rekabetçiliklerini yeniden kazandırmak temel gayemiz. Bu nedenle çok boyutlu bir çalışma yürütüyoruz. Yatırım teşvikleri, organize sanayi bölgeleri, KOBİ'ler ve bölgesel katkı projeleri çalışmalarımızın 4 ana unsuru. Yatırımların hız kesmemesi, zarar gören yatırımların hızlıca yerine konulması, özel destek programlarımızda daha hızlı gerçekleşecek.'

Kacır, depremden en çok etkilenen tüm il ve ilçelerde gerçekleştirilecek yatırımlara, ekstra faiz ve kar payı desteği uygulaması da içeren 6. Bölge Teşvikleri'nin sağlandığını belirterek, şöyle konuştu:

'Yatırımcılarımıza en kapsamlı teşvik paketlerini Hatay'da ve deprem bölgemizde sunuyoruz. 3 bin 397 kişiye istihdam sağlayacak ve sabit yatırım tutarı 13 milyar lirayı aşan 91 yatırıma Hatay'da cazibe merkezi programlarımızda yatırım teşvik belgesi düzenledik. Deprem nedeniyle yatırım süreci aksayan yatırımcılarımızı mağdur etmemek adına, Hatay'da yapılması planlanan yatırımlar için düzenlenen 335 yatırım teşvik belgesinin süresini talep almaksızın 3 yıl uzattık. Son olarak da tüm sağladığımız desteğe rağmen yatırımına devam edemeyecek yatırımcılar için düzenlenen yatırım teşvik belgelerini kapanmış, yatırımları tamamlanmış saydık. Bu çerçevede, 76 yatırım teşvik belgesini yatırımcılara herhangi bir yük getirmeden kapanmış saydık.'

Sanayi siteleri geliyor! Bakan Kacır: Deprem bölgesinde çarklar dönmeye devam edecek

'4 SANAYİ SİTEMİZİ TAMAMLAYARAK 379 ADET YENİ İŞ YERİNİ ŞEHRİMİZE KAZANDIRACAĞIZ'

Bakan Kacır, deprem bölgesinin, son 10 yılda üretimde büyük atılım gerçekleştiren şehirleri barındırdığını, bölgedeki sanayinin çarklarının eskisinden de hızlı dönmesinin en büyük arzuları olduğunu vurguladı.

Kentin sanayisine yönelik çalışmalara değinen Kacır, 'Şehrimizin üretim potansiyelini önümüzdeki dönemde daha da güçlü hale getirmek için toplamda 192 hektarlık alana sahip 3 bölge Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından sanayi alanı ilan edildi. Belen Sanayi Alanı, İskenderun Sanayi Alanı ve Kırıkhan Roketsan Sanayi Alanı önümüzdeki yıllarda sanayicilerimize ev sahipliği yaparak üretimimize güç katacak. Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'nin itici gücü olan savunma sanayinin önde gelen şirketleri arasında yer alan Roketsan, burada kuracağı üretim tesisleri ile şehrimizde önemli bir istihdam potansiyeli oluşturacak' değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, bir yandan yeni sanayi alanları inşa ederken diğer yandan da yıkılan alanların yerinde dönüşümünü hızlandıracaklarını ifade ederek, şunları anlattı:

'Yıkılan veya ağır hasarlı işletmelerimizin yerinde dönüşümü amacıyla Antakya Merkez Küçük Sanayi Sitesi'nde ilk etapta yaklaşık 400 milyon lira tutarında 95 iş yerinin yapım ihalesini gerçekleştireceğiz. Yatırım programında yer alan ve çalışmaları devam eden 4 sanayi sitemizi de en kısa sürede tamamlayarak 379 adet yeni iş yerini şehrimize kazandıracağız. Yalnızca bu 4 sanayi sitesinin toplam proje tutarı 4 milyar 300 milyon lira olacak.' açıklamasında bulundu.

Sanayi siteleri geliyor! Bakan Kacır: Deprem bölgesinde çarklar dönmeye devam edecek

'HATAY'DA 14 PROJEYE YAKLAŞIK 242 MİLYON LİRA DESTEK SAĞLADIK'

Bakan Kacır, deprem bölgesindeki tüm işletmeler ve hayatını kaybeden işletmecilerin, KOSGEB'e olan 2023 borçlarının silindiğini anımsattı.

Afette zarar gören iş yerleri için ilk 12 ayı geri ödemesiz 36 ay vadeli Acil Destek Programı'nı uygulamaya koyduklarını belirten Kacır, şu bilgileri verdi:

'Hatay'da 781 işletmemiz bu programdan yararlandı. 291 milyon liralık kredi hacmi oluşturduk ve işletmelerimize yaklaşık 70 milyon liralık KOSGEB desteği sağladık. KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında ise Hatay'da 24 işletmemize yaklaşık 32 milyon liralık proje desteği sunduk. Sosyal ve ekonomik uyumu teşvik etmek için Özel Sektörün Güçlendirilmesi Projesi çerçevesinde Hatay'dan 129 işletmeye toplam 129 milyon lira destek sağlayacağız. Yakın dönemde imzasını attığımız Türkiye Deprem Sonrası Ekonomik Canlanma Projesi ile KOBİ'lerimizin güçlenmesi için 450 milyon dolar tutarında bir Dünya Bankası kaynağını ülkemize kazandırdık. Bu finansmanla hasar derecesine ve firma ölçeğine bağlı olarak 120 binden 500 bin liraya kadar uzanan bir aralıkta KOBİ'lerimize finansman desteği sağlayacağız.'

Kacır, destek süresi 36 ay olacak programda KOBİ'lerin ilk 2 yıl herhangi bir geri ödeme yapmayacağını, 3 yıl içerisindeki ödemelerin faizsiz tahsis edileceğini belirterek, en kısa sürede bu destek paketini kullanıma açmayı arzuladıklarını söyledi.

Deprem sonrasında 1 milyar liralık ilave kaynağı afet bölgesindeki bölgesel kalkınma projelerine yönlendirdiklerini dile getiren Kacır, 'Hatay'da 14 projeye yaklaşık 242 milyon lira destek sağladık. Gastronomi kültürünü koruma ve devam ettirme üzere inşa ettiğimiz Gastronomi Çarşısı, afetten telef olmuş hayvan varlığı fazla olan 4 mahallemizde kurduğumuz süt soğuk zincir altyapısı, ayakkabı sektörü için kurduğumuz ortak kullanım atölye yalnızca bunlardan bazıları. Bu desteklerle afetten zarar gören 230 çiftçimizin ve 252 sanayici ve esnafımızın doğrudan yararlanacağı projeler yürütüyoruz. Hatay'ımıza 1000'in üzerinde istihdamı bu projelerle yeniden kazandırıyoruz' ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, hayata geçirecekleri yeni projelerle kadın ve gençlerin istihdamını desteklemeyi sürdüreceklerini, Türkiye'de faaliyet gösteren büyük ölçekli işletmelerle yakın işbirliği içerisinde olacaklarını bildirdi.

Sanayi siteleri geliyor! Bakan Kacır: Deprem bölgesinde çarklar dönmeye devam edecek

'SİZİ ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIMIZI BİLMENİZİ İSTİYORUZ'

Bakan Kacır, bölge insanının yaşadığı acıları ve ihtiyaçlarını bildiklerini aktararak, şunları kaydetti:

'Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hepimizin aklında kalbinde sizler varsınız. Acılarınızı paylaşıyoruz ve yanınızda olduğumuzu, sizi asla yalnız bırakmayacağımızı, zorunuzu kolay kılmak adına gerekeni yapacağımızı bilmenizi istiyoruz. Yaralarımızı, devlet ve millet el ele en kısa sürede saracağız. Daha önce Van'da, İzmir'de, Malatya'da nasıl başardıysak bu bölgeyi de hızlı bir şekilde ayağa kaldıracağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Rabb'im ülkemize, milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın.'
PKK/YPG destekçilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan alçak provokasyonuna Türkiye'den kınama
Kabine toplanıyor! Gözler Başkan Erdoğan’da olacak: Masada iki kritik konu var
DW'nin algı operasyonu deşifre oldu: 'Akbelen' gerçeklerini böyle çarpıttılar! Bunun adı ikiyüzlülük
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan Mansur Yavaş'ın ikiyüzlü vaatlerine tepki: Önce tazminatlarını ver!
Kemal Kılıçdaroğlu ilk mitinginde hesap hatası yaptı
İYİ Parti'de istifa depremi sürüyor! Zehir zemberek sözler: Piyon haline gelmiştir...
Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
PKK/YPG destekçilerinden İsveç'te alçak provokasyon: Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar
28 Şubat’a atıf yapan hukuk birincisine konuşma hakkı tanınmadı iddiası! Rektörlük inceleme başlattı
Kemal Kılıçdaroğlu, Erzincan'a özel jetle gitti
Disney Plus skandalının arkasından o isim çıktı! Ermeni lobisinin terör bağlantısı ifşa oldu!
Mansur Yavaş’ın vicdansızlığı pes dedirtti: Epilepsi hastası personeli hastanelik etti!
Hipodromdaki yangından “Kundaklama” çıktı! İşten atılan seyis ateşe vermiş
İzmir’deki su kesintileri vatandaşları bıktırdı! CHP’ye tepki yağdı: Günlerdir musluktan su akmıyor!
Sanayi siteleri geliyor! Bakan Kacır: Deprem bölgesinde çarklar dönmeye devam edecek
MSB o görüntüleri paylaştı! Çatışmada ele geçirilen teröristin yaralarına Mehmetçik müdahale etti
Ticaret Bakanlığından FLAŞ açıklama: İç piyasada fiyatlar geriye çekilecektir
İngiliz medyasından çarpıcı Hakan Fidan analizi: İşte başarısının sırrı...
CHP’de koltuk kavgası kızışıyor: Özgür Özel de adayım dedi Kemal Kılıçdaroğlu’na resti çekti: Her göreve talibim!
Kılıçdaroğlu'na arka çıkan Sarıgül’den İmamoğlu'na zehir zemberek göndermeler: Buna hakları yok
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Avrupa Birliği'nden TikTok'a şok: Ceza verilmesinin önü açıldı

Avrupa Birliği'nden TikTok'a şok: Ceza verilmesinin önü açıldı

Dolandırıcılara 320 bin TL’sini kaptırdı gözyaşlarını tutamadı: Sizi de yakmasınlar!

Dolandırıcılara 320 bin TL’sini kaptırdı gözyaşlarını tutamadı: Sizi de yakmasınlar!

Türkiye'nin saklı hazinesi: Dağın en tepesinde bulunuyor görmek için saatlerce yürüyorlar

Türkiye'nin saklı hazinesi: Dağın en tepesinde bulunuyor görmek için saatlerce yürüyorlar

Akdeniz'de yüzey sıcaklığı rekor kırdı: Daha önce böylesi görülmedi

Akdeniz'de yüzey sıcaklığı rekor kırdı: Daha önce böylesi görülmedi

WhatsApp'tan kullanıcıları sevindiren yenilik! Güvenlik artırılıyor

WhatsApp'tan kullanıcıları sevindiren yenilik! Güvenlik artırılıyor