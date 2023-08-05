MSB o görüntüleri paylaştı! Çatışmada ele geçirilen teröristin yaralarına Mehmetçik müdahale etti

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralı ele geçirilen 'Marya Umut' kod adlı Şengül Bulut'un, Mehmetçik tarafından bulunduğu yerden sedye ile taşındığı anlar ve yaralarına müdahale edildikten sonra çekilen görüntülerini, sosyal medya hesabından paylaştı.Şengül Bulut videoda, Türk askerinin kendisini yaralı halde bulduğunu belirterek, 'Gerçekten bulduklarında ilk yaptıkları şey yaralarıma müdahale etmek oldu. Su verdiler, yemek verdiler, ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Hatta beni bulundukları yerden çıkarmak için sırtlarına almayı bile teklif ettiler.Yaklaşımları çok farklıydı, ben çok etkilendim. Hiç bir şey dışarıdan görüldüğü gibi değil. Sabahtan beri buradaki bütün arkadaşlar tüm yaralarımı tekrar tekrar açıp, pansuman ediyorlar, ellerinden ne geliyorsa yapmaya çalışıyorlar. Bunu söylemek istedim, bu böyle bilinmelidir' ifadelerini kullandı.Paylaşılan video ile ilgili yapılan açıklamada, 'Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirilmiş, 'Marya Umut' kod adlı Şengül Bulut isimli kadın terörist de sağ ele geçirilmişti. Mehmetçiklerimiz tarafından yaraları tedavi edilen ve devletimizin şefkatini hisseden kadın terörist, kahraman askerlerimizin kendisine nasıl davrandığını anlatıyor' denildi.