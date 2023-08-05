Mersin'de tarım işçilerini taşıyan araç devrildi: 1 ölü, 14 yaralı
Mersin'in Mut ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1'i ağır 14 kişi yaralandı.
Tarım işçilerinin bulunduğu H.Ç. yönetimdeki 70 FV 874 plakalı minibüs, Mut-Karaman kara yolunun 22. kilometresinde şarampole devrildi.
KAZA SONUCU 1 KİŞİ ÖLDÜ, 14 YARALI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada minibüste bulunanlardan Ayşe Yılmaz (47) hayatını kaybetti, sürücü H.Ç. ile 13 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
KAZA SONUCU 1 KİŞİ ÖLDÜ, 14 YARALI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada minibüste bulunanlardan Ayşe Yılmaz (47) hayatını kaybetti, sürücü H.Ç. ile 13 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.