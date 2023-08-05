Mansur Yavaş’ın vicdansızlığı pes dedirtti: Epilepsi hastası personeli hastanelik etti!

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, personele uyguladığı mobbing ve baskıyla gündeme geldi.Hakkındaki iddialar bitmek bilmedi. Göreve geldiği günden beri kendi dönemi öncesi belediyede personel olarak çalışan insanlara yapmadığı zulmü bırakmayan Mansur Yavaş, iddiaya göre bu kez de yüzde 40 epilepsi hastası olan personeli mobbing, baskı ve yıldırma politikalarıyla hastanelik etti.'Böyle vicdansızlık olmaz' diyerek duruma tepki gösteren ABB Meclis Başkanvekili Fatih Ünal, 14 yıldır belediyede engelli bireyler için kurulan merkezde çalışan bir personelin son iki senedir büyük bir baskı, mobbing ve sürgüne maruz kaldığı dile getirdi. Yüzde 40 epilepsi hastası olan ve belediye iştiraki olan BEL-PA'da çalışan personelin, hastalığından amirlerinin haberdar olmasına rağmen yaşlılara hizmet merkezi üzerinden ev temizliğine gönderildiği öğrenildi. İşten istifa etmesi için özellikle Ankara'nın uzak noktalarına gönderilen hasta personel son olarak gönderildiği görev esnasında epilepsi krizi geçirip hastanelik olduğu belirtildi.4.5 yıldır kendi döneminde önce ABB'de çalışmaya başlayan personele karşı mobbing, baskı, zulüm uygulayan haksız tutanaklarla işten çıkaran ABB Başkanı Mansur Yavaş, şimdi de epilepsi hastası bir personeli hastanelik etti.Epilepsi hastası personelin durumunu anlatan ABB Meclis Başkanvekili Fatih Ünal, '14 yıldır ABB bünyesinde hizmet veren epilepsi hastası olan bir personel Yavaş ve ekibinin baskı ve zulümlerine dayanamayarak geçirdiği epilepsi krizi sonrası günlerdir hastanede tedavi görüyor. Söz konusu arkadaşımızın hastalığı ile alakalı yüzde 40 raporu olduğu biliniyor. Görevi esnasında da zaman zaman epilepsi nöbetleri geçirmiş. Ayrıca personelin sağlık problemimden amirlerinin ve müdürlerinin de haberi olduğunu öğrendik. Hastanelik olan personel daha önce engelli eğitim merkezinde engelli bireylere yardımcı olmak için görevlendirilmiş. Ancak daha sonra Yavaş ve ekibi tarafından Ankara'nın en uzak yerlerine ev temizliği yapması için görevlendiriliyor. Bu yıldırma politikasının tek sebebi de eski yönetim döneminde işe girip çalışmaya başlamış olmasıdır. ABB'deki personellerin hemen hemen hepsi bu baskı, mobbing ve yıldırma politikası ile uğraşıyor. Hastanede yatan personelin durumunun bilinmesine rağmen ve sözlü olarak durumunu beyan etmesine rağmen hangi insan 'rahatsızsan istifa et' diyebilir. Bu nasıl bir vicdandır' dedi.'Yavaş ve ekibi genel seçimleri kazanamayınca hırsını personelden almaya başladılar' diyen Ünal, sözlerine şöyle devam etti: Her şeyi geçtik insan böyle bir durumdan dolayı hastaneye yatan ve günlerdir hastaneden olan personelini nasıl arayıp da sormaz. Bir geçmiş olsun demez. Sadece kaza raporu göndermeleri için ailesine uyarı yapmakla yetinmek nasıl bir insanlık? Sağlık durumunu sormadığınız personelin düşmeden kaynaklı kolunda bulunan platin zarar görmüş. Kolunu kullanmakta zorlanıyor. Epilepsi tedavisi tamamlandıktan sonra ortopedide tedavisi devam edecek. Ayrıca çarpmadan kaynaklı görme sıkıntısı çekiyor. İnsanlar istifa etsin diye diye yapmadıklarını bırakmadılar.ABB Meclis Başkanvekili Fatih Ünal Ünal, 'Belediyeyi maaş ödeyemez hale getirdiniz. İnsanların haklarını vermiyorsunuz. Fazla çalıştırıp mesailerini ödemiyorsunuz. Belediyede hizmet veren personel haklarını alamaz hale geldi. İnsanlar seslerini çıkaramadıkları için baskı ve zulümlerini iyice arttı. Ekmeğinin hatırına susan, size boyun eğen insanlara bu yaptıklarını reva değil. İnşallah önümüzdeki seçimlerde bu zulümler son bulacak, personelimiz tekrar refaha kavuşacak' dedi.