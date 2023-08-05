Kemal Kılıçdaroğlu ilk mitinginde hesap hatası yaptı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisindeki 'değişim' çağrılarının gölgesinde Erzincan'a gitti.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzincan'ın Tercan ilçesinde düzenlenen Halk Buluşması'na katıldı.Burada vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, yerel seçim için bir çağrıda bulundu.Konuşması sırasında Kılıçdaroğlu, eline aldığı 200 liralık banknotla ilk tedavüle girdiği yılki değeri ile şu anki değerini kıyasladı.Ancak Kılıçdaroğlu'nun altın üzerinden yaptığı hesap yanlıştı.Elindeki 200 lirayı göstererek "Bugün çeyrek altın 6749 lira." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, seçim yenilgisi sonrası çıktığı ilk mitingine gaf yaparak başladı.Kendisini hesap uzmanı olarak öven Kılıçdaroğlu'nun hesabının aksine, çeyrek altının güncel fiyatı 2728 lira.